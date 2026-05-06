El festival internacional +QJazz convertirá a A Coruña en la capital veraniega del jazz

Diversos espacios emblemáticos de A Coruña acogerán la XII edición del festival internacional +QJazz del 12 al 19 de julio, evento que empapará las calles de la ciudad de acordes de jazz, blues, soul, funk y música de raíz. A lo largo de más de una semana, grandes referentes musicales se combinarán con propuestas emergentes gallegas y estatales, lo que elevará al festival como una de las citas estivales imprescindibles.

En el acto de presentación del festival, el concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, destacó que “+QJazz é un exemplo do modelo cultural que defendemos desde o Goberno de Inés Rey, que aposta pola diversidade musical”.

Referentes del jazz internacional

El festival arrancará el 12 de julio en la plaza de Azcárraga con Big Daddy Wilson Quartet, en un concierto inaugural de entrada libre. El reconocido cantautor estadounidense ofrecerá un directo lleno de soul, blues y raíces afroamericanas, basado en su último trabajo discográfico. Otro de los platos fuertes llegará el 14 de julio al teatro Colón de mano de Victor Wooten & The Wooten Brothers, en un espectáculo liderado por uno de los bajistas más influyentes de la historia contemporánea, ganador de cinco premios Grammy.

Los nombres internacionales se completan con propuestas de gran prestigio, como Toninho Horta & Jorge Pardo, que traerán música brasileña, flamenco y jazz al Garufa Club, el 15 de julio; o Camille Thurman & The Darrell Green Quartet el 16 de julio en el teatro Colón. El 17 de julio, el Jazz Filloa da la bienvenida a uno de los guitarristas argentinos más importantes del panorama internacional, Patricio Carpossi Quartet.

El talento gallego también tiene cabida en el Garufa Club, al que acude Seada Quartet el 18 de julio, una agrupación gallega formada por algunos de los nuevos músicos más prometedores de la escena actual. El ciclo llegará a su fin en la sala Mardi Gras con Beater Jazz Collective, el 19 de julio, grupo gallego formado por músicos con trayectoria por toda Europa.

Las entradas para los conciertos de pago estarán disponibles a través de las plataformas habituales —Ataquilla y Woutick—.