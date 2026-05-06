El Festival Mar de Mares volverá a expresar la vinculación de A Coruña con el océano

El Festival Mar de Mares cumple 13 años de trayectoria en A Coruña y se desarrollará en junio bajo el lema Cultura que nace do océano. El encuentro pondrá de manifiesto el espíritu marítimo de la ciudad, que encuentra en el océano un origen de cultura, identidad, memoria y foco.

Mar de Mares prepara una edición que mantendrá sus líneas de trabajo habituales: divulgación científica, creación artística, diálogo con la ciudadanía, la puesta en valor del producto marino local y las acciones de concienciación ambiental, entre las que destaca la Gran Limpieza de Fondos Marinos Mar de Mares-Signus. También se celebrará el IV Foro Azul Mar de Mares en el Espazo Avenida de Abanca el 11 de junio, una jornada para descubrir el futuro de la economía marina.

En esta nueva edición, Mar de Mares volverá a reivindicar la estrecha relación de A Coruña con el Atlántico desde algunos de los espacios que mejor explican su identidad marinera, comercial y urbana. El festival también establece el mar como motor de creación, y para eso organizará distintos encuentros con artistas de diversas disciplinas que compartirán su relación con el océano.

A lo largo de sus 12 ediciones, Mar de Mares aglutinó arte, ciencia, educación, gastronomía, activismo, turismo azul, emprendimiento y participación ciudadana, con el objetivo de hacer comprensible la importancia de cuidar el mar.