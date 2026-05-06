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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 6 de mayo

Repasa la agenda de ocio y cultura y elige tu plan del día en A Coruña

Tanxugueiras, durante una actuación en los Premios OPINIÓN da Música de Raíz.

Tanxugueiras, durante una actuación en los Premios OPINIÓN da Música de Raíz. / Carlos Pardellas

RAC

Premios OPINIÓN da Música de Raíz

Los galardones de música tradicional organizados por este periódico celebran su XXV edición. Este año contará con la actuación de grandes nombres como Caamaño&Ameixeiras y Rosa Cedrón.

20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37).

Arranca el Corufest con la actuación de O Xoán

El actor Xoán Forneas, que se ganó el aplauso del público y de la crítica por su actuación como Castelao en Antes que nós, presenta su proyecto musical, O Xoán, con un concierto que da el pistoletazo de salida al Corufest.

20.30 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, n7A).

Celebración del Día Mundial del Acordeón

La Asociación Amigos do Acordeón de A Coruña programa una actuación en la plaza de Lugo con la Orquesta de Acordeones y a continuación invita a todos los acordeonistas a una reunión en la calle Compostela.

18.30 horas y 19.30 horas. Plaza de Lugo y Calle Compostela.

Presentación de un libro sobre el Holocausto

La escritora Mercedes Monmany presenta el libro Algo quedará de mí, que cuenta la historia de diez heroínas de la resistencia en el campo de concentración de Ravensbrück. Estará acompañada del exalcalde Paco Vázquez.

20.00 horas. Sporting Club Casino (Real, 83).

Charla sobre la política exterior de China

El director adjunto del Observatorio da Política China-Igadi dará una conferencia titulada Pensando o futuro, que tratará sobre la evolución de la política exterior de China a lo largo de las últimas décadas.

19.30 horas. Asociación Cultural Alexandre Bóveda (San Andrés, 36).

Continúa el ciclo de Fassbinder

La Filmoteca proyectará la cinta del aclamado director alemán El viaje a la felicidad de mamá Küster, que trata sobre una mujer que recibe la noticia de que su marido se ha suicidado tras matar a su jefe.

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20.30 horas. Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10).

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