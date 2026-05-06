Iván Ferreiro repasa su trayectoria en A Coruña: "He pasado de ser un chaval que quería ser músico a ser un músico"

"Con nervios y ganas de empezar". Así está Iván Ferreiro a solo unos días de arrancar su gira Hoy x Ayer, con la que celebra sus 35 años de trayectoria. El de este sábado 9 de mayo será su primer concierto en el Coliseum de A Coruña, donde ya están casi todas las entradas vendidas. "Por muchos años que pasen, el hecho de que el público venga me sigue emocionando", confiesa.

¿Hay alguna forma de resumir qué ha pasado desde aquellos finales de los 90 llenando la sala Caracol a hoy?

Uf, pues no sabría ni por dónde empezar, la verdad. (Silencio). Joder, qué difícil la pregunta. Supongo que ha pasado un poco de todo, ¿no? He pasado de ser un chaval que quería ser músico a ser un músico.

¿Tiene la sensación de que, con el paso del tiempo, se habla de un éxito de Los Piratas que quizá no fue tal en aquel momento?

Sí, es que creo que está magnificado. Siempre que miramos hacia atrás en cosas que no son nuestras cambiamos un poco la historia sin darnos cuenta. También creo que hay mucha gente que cree en ese éxito porque realmente le gustaba mucho el grupo y lo disfrutaba mucho. Cuando nos gusta algo pensamos que funciona muy bien. Además, piensa que casi toda la historia de Los Piratas fue antes de la explosión de las redes sociales y de todo internet, donde todo queda más o menos documentado. Aunque también estamos dándonos cuenta ahora con el tiempo que queda un poco mal documentado, que tampoco es muy real. La memoria es bastante inexacta en general. Es inexacta en nuestra cabeza, pero también es inexacta la memoria de las hemerotecas. Yo lo digo muchas veces, creo que si hubieran existido las redes en el momento de Los Piratas y hubiéramos tenido un feedback más claro de lo que pasaba, a lo mejor estaríamos existiendo ahora mismo. En cierta manera, parte de lo que nos hizo desaparecer fue el hecho de pensar que no nos hacía caso a nadie.

¿El éxito era vender discos y sonar en las radios?

Sí, bueno, yo creo que las medidas del éxito siempre son un poco inexactas. Pero hoy en día sacas una canción y al momento tienes un feedback del público. Ves si la gente lo escucha, tienes el número de reproducciones. En aquella época recuerdo que íbamos a tocar a ciudades y no teníamos ni idea de si iba a venir gente a vernos o no. Creo que ahora es más fácil todo eso.

También es más efímero.

Sí, no lo sé, la verdad. Hay algo que sigue siendo igual en todas las épocas de la historia. Alguien que es un artista despierto y que hace canciones, va sacando más cosas y va alimentando su repertorio. También es verdad que hoy en día a lo mejor alguien con una canción puede ganar dinero para mantenerse el resto de su vida. No sabemos si es que esa persona no tenía más ideas o que realmente con lo que ganó ya le llega para quedarse en su casa.

Tras la separación de Los Piratas inició su carrera en solitario, pero lo hizo de la mano de Amaro, su hermano. ¿Fue un salvavidas?

Claramente mi hermano es un salvavidas y es un compañero fantástico de trabajo y de viaje. Y, realmente, mi proyecto en solitario ya no fue solitario. Fue de las mejores decisiones que tomé en mi vida.

¿Le ayudaron esos 13 años anteriores a saber qué quería y que no en la nueva etapa?

Creo que uno aprende más lo que no quiere que lo que quiere. Porque lo que queremos no lo tenemos nunca muy claro. Pero yo sí sabía lo que no quería. Esos 13 años me sirvieron para aprender muchísimo. Aprendí mucho en Piratas de muchas cosas: de música, de cómo escribir textos, de cómo funcionaba mi entorno, de la industria... Y he tratado de seguir aprendiendo todos estos años. Aprender es parte de crear.

Son 35 años de carrera, pero ¿por qué ahora esta gira?

Fueron varios factores. El primero fue que me di cuenta de que Canciones para el tiempo y la distancia había cumplido 20 años. Pensé "joder, qué fuerte que Turnedo ya tenga 20 años". Y fue casi sin darnos cuenta. Pero es que además hay otros 15 años más. También en mi entorno me decían que había que celebrarlo. Yo no soy muy dado a mirar atrás, pero como Warner estaba reeditando discos pensé que era el momento de hacerlo.

¿Y de qué manera se hace un setlist de una vida?

Pues con mucho cuidado y con un poco de angustia, porque hay que dejar muchas canciones fuera. Lo difícil no es elegir las que entran, sino las que se quedan fuera. Lo he ido haciendo con calma. También hay algunas cosas que te ayudan a tomar decisiones como de qué habla un texto, de qué no habla, si te sientes cómodo con esta canción, si te apetece cantar de esta manera o de esta otra... Al final he ido conformando algo que tiene más que ver conmigo ahora y que me represente cuando lo cante.

¿Alguna que no haya cantado en directo y lo vaya a hacer?

Alguna sí.

La gira viene acompañada de un nuevo LP. ¿Por qué dejar un recuerdo en formato físico?

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Al principio yo pensaba grabar en directo algunas canciones para promocionar la gira, pero la verdad es que quedaron tan bonitas que acabamos haciendo este LP pequeñito, en el que hay algunas canciones antiguas y hay varias versiones de Turnedo. En el fondo, para mí, el punto central de todo esto tiene que ver un poco con Turnedo, con el hecho de que tiene 20 años, de que nos ha acompañado todo este tiempo y de que me ha dado muchísimas alegrías. Es una canción que a mí ya me gustaba mucho cuando la hicimos, pero es muy bonito ver la dimensión que ha pillado para un montón de personas.