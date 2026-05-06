José Manuel Otero Lastres: "Ya no escribo para que me lean, escribo para tranquilizarme"

El Real Club Náutico acogerá este jueves a las 20.00 horas la presentación del libro La vida como préstamo, una recopilación de artículos publicados por el jurista y escritor José Manuel Otero Lastres (Cee, 1947) en el diario ABC que publica Ézaro Ediciones. Ana Díaz, responsable de la editorial; Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña; Chema Paz Gago, catedrático de Literatura Comparada; y el propio autor participarán en el acto.

¿Cómo surgió la idea de hacer esta recopilación de artículos?

Tenía un compromiso con Ézaro Ediciones de entregar mi sexta novela y el día de la Inmaculada de 2023 tuve un ictus, pero que fue a las dos de la tarde y a las tres ya había sido operado, por lo que solo me provocó un caso de afasia. Hablaba, pero lo que decía no era lo que tenía en mi pensamiento, que estaba desordenado. Empecé a hacer la novela y cuando la acabé, me di cuenta que no la había leído. Y entonces mi mujer y mi hija mayor me propusieron que recopilara lo que había publicado en ABC. Se lo propuse al periódico, les gustó y se ha publicado.

¿Seleccionó usted mismo los artículos o prefirió que otra persona lo hiciera?

Lo hice yo mismo. Tengo todos los escritos, los reunía según iban saliendo. Empiezan en el año 2012 y acaban en 2021, con lo cual es una parte importante de mi vida que he trasladado a estas reflexiones, cada una referida a una cosa que en aquel momento era lo que más me preocupaba.

¿Por qué el título de 'La vida como préstamo', que es el de uno de los artículos?

Porque me pareció que era el mejor. Yo soy básicamente un profesor y por eso comparé la vida con un contrato de préstamo, en la que te dan algo que no has pedido, te lo dan personas que no puedes conocer porque no has nacido, y te lo dan con la obligación de devolverlo, no sabes a quién, pero lo vas a tener que devolver porque el que nace muere. Me pareció que era una idea muy bonita de poder desarrollar y tuvo bastante éxito, me llamó mucha gente para decirme que era un artículo muy bonito y me pareció que era el mejor título para el libro, ya que estaba lleno de lo que es mi forma de pensar.

Estos artículos empiezan en 2012, que fue una etapa muy difícil para España. ¿Se deja traslucir en sus escritos?

Creo que sí. Tengo ya 79 años, que son muchos años, pero soy un hombre de cocina lenta, me fui haciendo poco a poco y en cada momento me iba preocupando todo aquello que surgiera en la realidad española. Hay artículos que reflejan algo que me parecía importante poner de relieve en ese momento determinado y, como tenía la suerte de haber estudiado la lengua para trasladar mis artículos de Derecho Mercantil, comprendí que no era la misma y que lo que tenía que cambiar era el objetivo del mensaje.

¿Hay una manera distinta de ver el mundo y de analizarlo siendo jurista?

Absolutamente. Creo que los juristas tenemos una forma de ser desde el principio de la carrera. Yo no concibo que alguien pueda incumplir una ley. No concibo que alguien pueda prometer algo que no está en la Constitución, que nace en el 78 y desde entonces soy un enamorado de ella. Me parece que es lo que nos dimos todos los que entonces estábamos vivos para vivir entre todos y que trasladamos a ella la transición que hicimos. Transigir es que uno da, pero el otro también, dan las dos partes y por eso es una cosa valiosa. Ahora hay un movimiento de desprecio a la Constitución que tiene que ser atacado y han venido modificaciones no mediante una reforma, sino por vía de sentencias, con lo que se rompe el principio de igualdad. No pienso igual que en el 78 porque la vida me ha enseñado, pero no me permite que incumpla preceptos de la Constitución porque estaba de acuerdo con lo que decía y dice hoy.

Cuando se repasan artículos escritos hace varios años, ¿se piensa si hoy lo habría escrito de otra forma o incluso que no lo habría escrito?

No. El pensamiento es algo que uno lleva dentro y ha cambiado poco. Siempre pretendí que en mis artículos hubiera algo que yo creía que era la verdad y lo que quise entonces lo sigo queriendo hoy. Aprendí mucho de ver cómo hacían los demás cosas que a mí no me gustaban y me entusiasmaba que todas las personas que había conocido que eran muy inteligentes también eran humildes. Estoy convencido de que de lo que escribí es lo que sigo pensando hoy.

¿Se siente vértigo ante lo que piensen los lectores de un artículo?

Podría tenerlo, pero yo no lo tuve. Yo tenía mi pensamiento y puse lo que pensaba. Por eso cuando uno escribe y asume todo lo que escribió, asume que es suyo, no de todos los demás. Habrá algunos que te llamen y te digan: "oye, yo pienso como tú" y hay gente que me lo ha dicho. Pero habrá otros que digan que no, que piensan de otra manera. Yo no quiero influir en los demás, pongo lo que pienso.

¿Se inspira en alguien para escribir?

Las personas que más me han influido como escritores son García Márquez, que me parece un escritor espectacular, no hay ninguno como él. Stefan Zweig me parece otro escritor maravilloso, también Quevedo, al que he leído muchas veces y que era un hombre con una cabeza espectacular, además de Baltasar Gracián, que también es un gran escritor. Esos siempre dejaron en mí cosas y muchas de las cosas que pongo están extraídas de lo que escribían.

¿Por qué escribe el prólogo del libro Alberto Núñez Feijóo?

Porque somos bastante amigos. Hasta ahora presentó mis cinco novelas y va a presentar la sexta también, puede que a a finales de este año se edite y le pediré que me la presente. Tuve la suerte de tener como alumnos a dos grandes políticos, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y los dos presentaron cosas que escribí. A Alberto también se lo pedí porque tiene un buen concepto de mí, como yo lo tengo de él, y le agradezco mucho que haya escrito el prólogo.

¿Se plantea dejar de escribir en algún momento o va a hacerlo mientras pueda?

Si me dijeran que diera una característica mía, diría que yo soy profesor. Nací para ser profesor, me eduqué como profesor, me formó mi maestro, Carlos Fernández Novo, para ser profesor. Y hasta que fui doctor, veía que me enseñaba no solo el Derecho Mercantil, sino también cómo escribirlo. Luego ya me pasé a la ficción y también me fue fácil. Ahora escribir me tranquiliza, si yo veo algo que está mal, y veo muchas cosas, escribiéndolas me tranquilizo. Ya no escribo para que me lean, escribo para tranquilizarme. Y esa es una cosa que no podré dejar de hacer. No sé cuántos años viviré, pero mientras pueda escribir, escribiré.