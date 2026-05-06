Otro juzgado valida el acuerdo entre el Ayuntamiento y Albada que puso fin al pleito de la basura en A Coruña
La sala rechaza el recurso del PP contra el acuerdo por el que el Concello aceptó cobrar 8,3 millones de los 14,2 que reclamaba a la concesionaria por el sobrecoste en el tratamiento de los rechazos. Los populares lo consideran un quebranto para las arcas municipales
Un juzgado de A Coruña ha avalado el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la concesionaria de la planta de basuras de Nostián, Albada, que puso fin, en marzo de 2025 al millonario pleito por los residuos. La sala número 2 de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de A Coruña ha desestimado el recurso interpuesto por el grupo municipal del Partido Popular contra ese acuerdo. La sentencia no es firme al poder recurrirse en apelación ante el mismo juzgado.
En su fallo, el tribunal considera que ninguno de los argumentos formulados por los populares contra el acuerdo deben ser admitidos. Entre otros razonamientos legales, la sala concluye que los motivos invocados por el PP para anular el acuerdo municipal "ya han sido valorados y analizados y resueltos" en un auto judicial previo, en 2025, que homologó el pacto y puso fin al litigio que mantenía el Ayuntamiento con Albada.
El trato entre administración y concesionaria, aprobado por la Junta de Gobierno Local en marzo de 2025, supuso que el Ayuntamiento aceptase percibir de Albada 8,3 de los 14,2 millones de euros que le reclamaba por el sobrecoste en el tratamiento de los rechazos, los residuos que no pueden ser reciclados ni recuperados.
El PP, que había iniciado desde el Gobierno local en 2015 el proceso para reclamar esas cantidades a Albada, fundamentó su recurso, entre otros motivos, en que el acuerdo aprobado por el Ejecutivo diez años después suponía "un enriquecimiento injusto para el concesionario y un empobrecimiento para la administración".
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