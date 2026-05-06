Marta Hazas y Javier Veiga llenarán de risas el teatro Colón de A Coruña con la comedia 'Un matrimonio sin filtros'

La comedia Un matrimonio sin filtros, una pieza teatral protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga que aborda con humor ácido los conflictos de la vida en pareja, llegará al teatro Colón de A Coruña los días 8, 9 y 10 de octubre. Las entradas para las tres sesiones —a las 20.30 horas de cada jornada—, ya están a la venta en la web de Ataquilla.com y de forma presencial en la plaza de Ourense.

La obra, escrita y dirigida por Javier Veiga, se presenta como una comedia directa y provocadora que pone el foco en las dinámicas cotidianas de las relaciones sentimentales, para la que combina situaciones reconocibles con un tono desenfadado que hará reír y reflexionar al público.

Un matrimonio sin filtros presenta a Marga y Jaime, un matrimonio que decide separarse tras 15 años de convivencia. Sin embargo, un problema inesperado complica la ruptura: ambos quieren quedarse con la casa en la que vivieron. Con este conflicto como punto de partida, se desencadena una pelea en la que saldrán a la luz reproches y recuerdos.

La historia de Marga y Jaime construye, a través de diálogos ágiles que combinan el humor con la crítica, un retrato de las relaciones modernas. Para ello, pone encima de la mesa temas como el desgaste afectivo, la convivencia, la falta de comunicación y la influencia de las nuevas tecnologías.