Alejo Fuenteseca se corona en A Coruña como el estudiante de hostelería que mejor tira la cerveza en España: "Cada año sube más el nivel"

"¿Quién no ha tirado más de mil cervezas?. Alejo Fuenteseca sonríe cuando lo dice, como si lo ocurrido este miércoles en el CIFP Paseo das Pontes fuese algo más cotidiano de lo que realmente es. El alumno del IES Sanxillao de Lugo se proclamó ganador de la séptima edición del certamen de Servicio de Cerveza Estrella Galicia, una cita ya consolidada que mide la precisión, el conocimiento y la capacidad de comunicación de los futuros profesionales de la hostelería. A su preparación con su profesor de hostelería, Alejo señaló que hay "que sumar los años que ya lleva dedicándose a la hostelería".

Su victoria no fue un camino sencillo. "Empezó la mañana con todo un poco torcido", reconocía tras recibir el primer premio, dotado con 600 euros. "En la prueba de tiraje me falló el grifo y tuve que repetirla, pero al final salió bien", explica. Esa capacidad para rehacerse marcó la diferencia en una competición donde cada gesto cuenta. Además del triunfo absoluto, Alejo se llevó el reconocimiento a mejor tirador y el título de campeón gallego y nacional.

La jornada, celebrada en A Coruña, fue el punto culminante de varios días de formación intensiva. Los 28 estudiantes participantes, procedentes de 14 escuelas de hostelería de toda España, habían iniciado el programa con actividades centradas en la cultura cervecera. El martes visitaron el MEGA Museo Estrella Galicia, donde profundizaron en la historia, los procesos de elaboración y las posibilidades gastronómicas de la cerveza.

Gus de la Paz

Pero este miércoles fue el día clave. Desde primera hora, el ambiente en el centro evidenciaba la importancia del momento. A primera hoera comenzó la prueba teórica, en la que los alumnos demostraron sus conocimientos sobre cultura cervecera. En las aulas predominaba el silencio; fuera, los nervios eran igual de visibles entre profesores, madres, padres y amigos, muchos de ellos desplazados desde distintos puntos del país.

A las 11.00 llegó el turno de las pruebas de tiraje, el momento más esperado y, al mismo tiempo, el más temido. Servir una cerveza perfecta ante un jurado profesional exigía controlar la técnica al milímetro, pero también explicar el proceso con seguridad. "La prueba de hablar sobre la cerveza era lo que más impresionaba", coincidían los participantes, conscientes de que hablar en público podía resultar más complicado que el propio servicio.

Alejo Fuenteseca presenta al jurado una cerveza / GUS DE LA PAZ

El nivel fue alto desde el inicio, pero solo cinco aspirantes lograron avanzar a la final. Allí, la exigencia aumentó. Cada uno tuvo que enfrentarse a un plato elegido por sorteo y decidir qué cerveza encajaba mejor en el maridaje. En apenas dos minutos, debían seleccionar la copa, presentar la bebida y justificar su elección ante el jurado. Una prueba que combinó rapidez, conocimiento y capacidad de persuasión. "Había algo de nervios pero al final todo salió bien", asegura el ganador.

La tensión se mantuvo hasta el final. Antes de conocer el veredicto, Adrián Torres, militar de Esengra y uno de los finalistas, lo tenía claro: "El premio ya es llegar hasta aquí". Su intención era celebrar la experiencia con su equipo, más allá del resultado. Su motivación en la competición era clara: "El premio es para darle un caprichito a mis dos niñas. Y hay otro bebé en el horno, así que esto es una alegría espectacular". Sin embargo los nervios no desaparecieron. "Siento los mismos nervios que cuando le dije a mis padres que iba a ser padre", comentaba con el público entre risas. Su profesora, Almudena Miró, habitual en el certamen y también militar, reforzaba esa idea: "Venimos a disfrutar y a aprender. El nivel es muy alto y hay que ser humildes. Hace dos o tres años ya nos llevamos el premio".

El certamen de Servicio de Cerveza Estrella Galicia / GUS DE LA PAZ

El jurado, compuesto por Carlos Ávila y Xabier Cubillo, expertos en Cultura de Cerveza de Estrella Galicia, Rebeca Munín, directora de la revista Pincha, Marcos Eiré, sumiller jefe del Restaurante Miguel González, y José Luis Martín, director de Gourmet Quesos, decidieron otogarle el segundo premio, dotado con 400 euros, a Emilio Jesús, del CIFP Ciudad de León. Los otros tres finalistas recibieron accésits de 150 euros. El premio especial al mejor tirador gallego quedó sin adjudicar de forma independiente al coincidir con la victoria absoluta de Alejo.

Durante la espera final, la directora Xeral de FP, Eugenia Fernández, puso en valor el crecimiento del certamen: "Cada año es más complicado, se ve cómo sube el nivel y el talento. Aquí se demuestra la formación que hay en la FP y el buen hacer de estos alumnos".

Alejo, todavía con la emoción reciente, miraba ya hacia el futuro. Con experiencia previa en hostelería y muchas horas de práctica, tiene claro su camino: "Me gustaría dedicarme a la formación y, ojalá, algún día estar yo enseñando a alguien para un campeonato así".