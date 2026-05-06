Cuatro nombres de niño inspirados en A Coruña para padres que buscan algo diferente

El nombre de un hijo es uno de los asuntos que más se debate en una familia. Atrás quedaron los tiempos en los que se miraba el santoral para bautizarlo según el día en que llegase al mundo, porque, ahora, ya no se buscan tanto los nombres populares, sino los que tengan historia y personalidad.

Probablemente por ello, están resurgiendo algunos con sonoridades únicas que, además, permiten presumir de origen gallego. Y más concretamente de raíces coruñesas, inspiradas en las leyendas y la geografía de la provincia, que han vuelto a escucharse en las aulas durante los últimos años gracias a los padres que buscan rendirle homenaje a su tierra.

Artai, mitología celta en estado puro

El primero de estos nombres gallegos originales con ADN coruñés es Artai. Según indica la Guía de nomes galegos de la Real Academia Galega (RAG), el origen de este nombre está en la mitología celta y se enmarca en el golfo Ártabro ubicado entre A Coruña y Ferrol.

Las historias indican que Artai era el nombre del hijo del primer poblador de Galicia, Brigo. Es quien dio origen a la tribu de los ártabros, un pueblo asentado en la zona de Betanzos, por lo que es normal que el nombre se encuentre en mayor concentración en la provincia de A Coruña.

No obstante, este nombre de niño tan diferente también se puede escuchar en el resto del territorio gallego, especialmente en Lugo. A nivel de España, solo se llaman así 690 personas, con una media de edad que roza los 8 años.

Teo, un diminutivo con base en Santiago

Vista aérea del ayuntamiento de Teo. / Instagram/@diegogd6

Bastante más frecuente que Artai, aunque aún muy alejado de los nombres de niño más populares en Galicia, es Teo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay un total de 5.784 personas que lo tienen en su carnet de identidad, apenas unos miles menos que quienes portan la raíz de la que procede.

Y es que Teo es un hipocorístico, es decir, una variante cariñosa de acepciones como Teodoro. Su derivación, sin embargo, conecta a los santiagueses con una cosa muy distinta: el concello de Teo, un ayuntamiento ubicado en la comarca.

La relación es, probablemente, el motivo que impulsa a llamar así a sus hijos tanto a los gallegos más acérrimos como a los picheleiros nostálgicos. Aunque la sonoridad también ayuda, ya que, en los últimos tiempos, los padres están buscando nombres de niño tan cortos como originales, como fue el caso de Leo, el diminutivo de Leonardo, que ya se ha convertido en un nombre con entidad propia.

Breogán, un nombre de niño de leyenda

La escultura de Breogán en el entorno de la Torre. / Fran Martínez

Si Brigo era el primer poblador de Galicia, Breogán es el fundador de Brigantia (A Coruña). Se trata de un nombre de niño con origen mitológico, que bebe directamente de las historias de las invasiones a Irlanda desde el noroeste peninsular.

Pero más que por los manuscritos del siglo XII, a los coruñeses y a todos los gallegos les sonará por el himno de Galicia, en el que Pondal se refiere a la autonomía como "Fogar de Breogán". Actualmente, hay unos 800 'breoganes' repartidos por España, con una media de 17 años, que pueden presumir de tener uno de los nombres más gallegos que existen para niño.

Ézaro, la fuerza de una cascada única que cae al mar

Cascada do Ézaro. / Europa Press

Si se busca un nombre exclusivo y único, pero que conserve esa esencia coruñesa, Ézaro es una opción que merece la pena tener presente. Solo hay 33 hombres registrados con él en el país, y, sorprendentemente, todos se encuentran en la provincia de A Coruña.

Los 'ézaros' que recorren sus calles tienen menos de seis años, lo que convierte este nombre en una tendencia que apenas ha empezado a abrirse camino en los registros. Proviene de la cascada del río Xallas, en Dumbría, -la única de Europa que desemboca de forma directa en el mar-, y significa 'moverse rápido e impetuosamente'.