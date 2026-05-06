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Cobrar 1.000€ por ir gratis a festivales: la oferta de empleo de una empresa de A Coruña para este verano

Nortempo busca a una persona que genere contenido en redes mientras disfruta de la música del Boombastic y el Arenal Sound

El viaje y las dietas están incluidos y el seleccionado podrá asistir a las citas con un acompañante

Alicia Pardo

Ganar 1.000 euros por una semana de 'trabajo'. Y un trabajo entre comillas, porque consiste, principalmente, en vivir dos grandes festivales veraniegos.

Esa es la oferta de empleo que ha lanzado Nortempo Staffing, una empresa de A Coruña que busca a un testeador oficial de festivales "con ganas de pasarlo bien y dotes de comunicación" para narrar desde dentro el Boombastic (en Llanera, Asturias) y el Arenal Sound (Burriana, Castellón).

El seleccionado, de cualquier lugar de España, podrá acudir a ellos de forma totalmente gratuita y con un acompañante y solo tendrá que hacer una cosa: generar contenido de los eventos para las redes sociales.

Música y gastos pagados, la oferta 'soñada' para los amantes de los festivales

Esta peculiar oferta de trabajo no solo incluye el pase gratis a los festivales. Según indica la empresa en la descripción del puesto, la persona elegida también tendrá cubierto el viaje de ida y vuelta desde su casa, el desplazamiento "durante todos los días del festival" y los gastos de desplazamiento y manutención.

A cambio, tendrá que asistir al Boombastic, que se celebrará del 16 al 18 de julio, y al Arenal Sound, que tendrá lugar entre el 30 de julio y el 2 de agosto, "vivir la experiencia y compartirla en redes sociales". Y, al contrario de lo que pueda pensarse, no hará falta ser influencer para hacerlo, ya que el anuncio lo deja claro: "No hace falta experiencia previa".

Así es el testeador oficial de festivales que busca Nortempo

El perfil que busca esta empresa de A Coruña es la de alguien "con actitud, naturalidad y buena energía", que "disfrute creando contenido" aunque no se dedique profesionalmente a ello. Tendrá que ser capaz de "compartir el ambiente, los conciertos" y los mejores instantes de los festivales, y crear tanto vídeos como contenido en sus propias redes y en las de Nortempo.

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Los interesados pueden apuntarse desde cualquier parte de España a través de la oferta activa en la plataforma NortEmpleo, el portal de ofertas de la compañía. Solo hay que darse de alta, rellenar los datos y cruzar los dedos para ser el elegido y conseguir un pase directo a los festivales.

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