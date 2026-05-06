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La propuesta de los arquitectos Casabella y Sellier: Un teleférico sobre el puerto de A Coruña y tanques convertidos en centros culturales

Expusieron su idea al Concello y la Autoridad Portuaria para que pueda ser incorporada a los proyectos que compiten en el concurso Coruña Marítima

Imagen virtual de la vista del puerto y la ciudad desde la cabina del teleférico propuesto.

Imagen virtual de la vista del puerto y la ciudad desde la cabina del teleférico propuesto. / Casabella/Sellier

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

El concurso para la transformación de la fachada marítima de A Coruña es para los arquitectos Xosé Manuel Casabella y Alfredo Sellier "una ventana de oportunidad histórica para nuestra ciudad", ya que consideran que permitirá "redefinir nuestra identidad para las próximas décadas". Para conseguirlo, ambos profesionales plantean que la remodelación de los muelles incluya la recuperación del patrimonio industrial portuario, en concreto la de los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos, y la creación de un teleférico panorámico sobre la bahía.

Propuesta de uso cultural de un tanque de combustible en el puerto.

Propuesta de uso cultural de un tanque de combustible en el puerto. / Casabella/Sellier

Ambos técnicos expusieron su propuesta al Concello y a la Autoridad Portuaria con el objetivo de que los finalistas del concurso de ideas para la transformación del puerto puedan incorporarla si la consideran adecuada.

Casabella y Sellier aseguran que la rehabilitación de tanques de combustible "ha demostrado ser un éxito rotundo", como revela la experiencia del Espacio Cultural El Tanque" en Santa Cruz de Tenerife, que hoy alberga numerosas actividades culturales, al que se une la Tate Modern de Londres, que convirtió su central y depósitos subterráneos en escenarios únicos para el arte.

Imagen virtual del aprovechamiento cultural de tanques de petróleo en el puerto de A Coruña.

Imagen virtual del aprovechamiento cultural de tanques de petróleo en el puerto de A Coruña. / Casabella/Sellier

Ambos arquitectos plantean que los depósitos de Repsol en San Diego podrían acoger un museo de arte contemporáneo, un Museo de Historia de la Ciudad y su Puerto, el Museo de la Emigración o del Golfo Ártabro, un museo Picasso, así como el Archivo Histórico Municipal y la Biblioteca de Estudios Locales.

Posible uso cultural de un tanque de combustible, según la propuesta de Casabella y Sellier.

Posible uso cultural de un tanque de combustible, según la propuesta de Casabella y Sellier. / Casabella/Sellier

Un teleférico panorámico circular es la segunda de sus propuestas, que tendría sus apoyos en O Parrote, el Muelle del Centenario y el Muelle de Calvo Sotelo. No solo sería un atractivo visual para los visitantes, "sino un transporte estable y sostenible entre los extremos de la bahía y entre habituales puntos de atraque de cruceros".

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Advierten de que debería tener altura suficiente para salvar el gálibo de los cruceros más altos y que desde él podría contemplarse la forma de la ciudad y todo el perfil de borde urbano del puerto. Recuerdan que Barcelona, Oporto, Lisboa y Londres disponen ya de este medio de transporte.

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