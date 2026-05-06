Varios vehículos aparecen con los cristales rotos en un barrio de A Coruña

Varios vehículos han aparecido hoy con las ventanillas rotas en el barrio de O Castrillón. La desagradable sorpresa se la llevaban esta mañana los propietarios de coches que estaban aparcados en la calle Monte das Moas --entre el centro de salud de O Castrillón y la rotonda de Casablanca-- y que amanecían con destrozos, presuntamente por una nueva ola de robos con fuerza en turismos, apenas unas horas después de que ayer trascendiera la detención de un hombre por nueve robos en vehículos durante la madrugada del pasado domingo en la calle Javier López López, cerca del lugar donde hoy de nuevo han aparecido varios coches con destrozos.

Es la segunda vez en apenas tres días que se da una situación parecida. La policía confirmaba este martes la detención del presunto responsable de los robos con fuerza en nueve vehículos que estaban aparcados en la calle Javier López López y la recuperación de algunos enseres sustraídos. Al hombre detenido por estos hechos la policía le atribuye también el hurto de un teléfono móvil en un bar de la ciudad.

Hasta ahora no hay confirmación oficial acerca de si ya se investigan los daños en vehículos registrados durante esta madrugada en O Castrillón o si se han presentado denuncias.