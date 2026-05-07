El BNG asegura haber conseguido que el “leira park” presentado por el Concello para el Agra do Orzán “sea un parque de verdad”

El apoyo del grupo municipal del BNG al proyecto urbanístico del Parque del Agra, que fue negociado con los vecinos del barrio y el Gobierno local, tuvo como condición para los nacionalistas “la reducción de la edificabilidad y el aumento de las zonas verdes”.

“Gracias al BNG, el leira park que presentó Inés Rey va a ser un parque de verdad para el barrio del Agra”, manifiesta la candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, quien añade que la rebaja de edificabilidad “se consigue sin derivar ni un solo euro público para compensar a los propietarios”.

Los nacionalistas anuncian que aprobarán en el pleno del próximo jueves la modificación del plan general que incluye este proyecto, pero con la exigencia de un plan específico que resuelva los problemas del Agra do Orzán, como la limpieza viaria, el transporte público y la accesibilidad.

La edificabilidad prevista en este polígono hizo que en 2020 municipal el BNG votase en el pleno en contra de esta iniciativa, al igual que Marea Atlántica, mientras que el PP se abstuvo, lo que impidió aprobarla. Tras una modificación del proyecto, el Gobierno local volvió a llevarlo a pleno el pasado abril, aunque finalmente lo retiró ante la negativa de los nacionalistas a respaldarlo, lo que dio paso a una negociación con ese grupo y la entidad vecinal del barrio que terminó por cristalizar en un acuerdo.