El BNG asegura haber conseguido que el “leira park” presentado por el Concello para el Agra do Orzán “sea un parque de verdad”
Los nacionalistas condicionaron su apoyo al proyecto urbanístico a una menor edificabilidad y más zonas verdes
El apoyo del grupo municipal del BNG al proyecto urbanístico del Parque del Agra, que fue negociado con los vecinos del barrio y el Gobierno local, tuvo como condición para los nacionalistas “la reducción de la edificabilidad y el aumento de las zonas verdes”.
“Gracias al BNG, el leira park que presentó Inés Rey va a ser un parque de verdad para el barrio del Agra”, manifiesta la candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, quien añade que la rebaja de edificabilidad “se consigue sin derivar ni un solo euro público para compensar a los propietarios”.
Los nacionalistas anuncian que aprobarán en el pleno del próximo jueves la modificación del plan general que incluye este proyecto, pero con la exigencia de un plan específico que resuelva los problemas del Agra do Orzán, como la limpieza viaria, el transporte público y la accesibilidad.
La edificabilidad prevista en este polígono hizo que en 2020 municipal el BNG votase en el pleno en contra de esta iniciativa, al igual que Marea Atlántica, mientras que el PP se abstuvo, lo que impidió aprobarla. Tras una modificación del proyecto, el Gobierno local volvió a llevarlo a pleno el pasado abril, aunque finalmente lo retiró ante la negativa de los nacionalistas a respaldarlo, lo que dio paso a una negociación con ese grupo y la entidad vecinal del barrio que terminó por cristalizar en un acuerdo.
- Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
- Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
- El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
- Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
- Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña
- Una empresa de A Coruña despide a un trabajador por ser testigo en un juicio y la Justicia le obliga a pagarle 7.500 euros y readmitirlo
- La propuesta de los arquitectos Casabella y Sellier: Un teleférico sobre el puerto de A Coruña y tanques convertidos en centros culturales
- El local de A Coruña con el mejor bocadillo tradicional de España: 'Ha ganado porque es sencillo