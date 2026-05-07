De la costura a la escalada: ExpoCoruña conecta a cientos de jóvenes estudiantes de A Coruña con su futuro profesional

La orientación académica y profesional dejó de ser este jueves una conversación abstracta para convertirse en una experiencia práctica y cercana en la II Feira de Educación, Formación e Emprego, integrada en el calendario Galicia Educa y celebrada en EXPOCoruña. El recinto coruñés reunió durante toda la jornada a decenas de centros educativos, escuelas oficiales, institutos y entidades formativas que mostraron a cientos de estudiantes las múltiples salidas que existen más allá de la ESO o el Bachillerato.

Entre stands llenos de cámaras, máquinas de coser, material sanitario, actividades deportivas, demostraciones científicas y talleres prácticos, la feria se convirtió en un escaparate gigante donde tocar, preguntar y experimentar. Había alumnos practicando primeros auxilios, jóvenes subiendo un rocódromo portátil, cocineros preparando elaboraciones en directo, estudiantes de fotografía enseñando proyectos artísticos y centros educativos explicando sus ciclos a pie de exposición.

La sensación general era la de una feria dinámica y muy visual, pensada para despertar vocaciones. Muchos de los asistentes llegaban sin tener claro qué estudiar en el futuro y salían, al menos, con nuevas ideas sobre la mesa.

Uno de los stands más llamativos fue el del ciclo de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen del CIFP de Imagen y Sonido de A Coruña. Allí, varios alumnos mostraban un proyecto fotográfico bautizado como Perpetuando, basado en reinterpretar fotografías históricas cambiando el género de las personas retratadas. "Cogemos imágenes muy conocidas y les damos otra mirada para hacer reflexionar a la gente", explica Alejandro Lorenzo, uno de los estudiantes participantes. "Queríamos traerlo aquí para que la gente conozca nuestro trabajo y también para visibilizar el centro", añade.

Pese a la timidez de muchos visitantes, el stand no dejó de recibir curiosos durante toda la mañana. "Hay mucha gente que pregunta, que observa y que se interesa. Quizá no te dicen directamente que quieren entrar, pero se nota que despierta interés", comenta.

"Para coger ideas"

Precisamente esa mezcla entre curiosidad y dudas fue una constante durante toda la jornada. Muchos adolescentes recorrían los pasillos buscando inspiración más que respuestas cerradas. Jonathan, Arturo y Aldara, estudiantes de primero de Bachillerato del IES Poeta Díaz Castro, reconocían que acudieron "para coger ideas".

"No tenemos claro todavía qué queremos estudiar", admitían entre risas mientras recorrían los distintos espacios. A Jonathan le llamó especialmente la atención el ámbito militar, mientras que Aldara se fijó en los estudios relacionados con Educación Infantil. "Está bien venir porque descubres cosas que no conocías", explica Jonathan.

La formación profesional volvió a demostrar su creciente peso entre las opciones educativas. En el stand de textil del IES Paseo das Pontes, las responsables explicaban que la demanda "supera cada año el número de plazas disponibles". Allí se mostraban trabajos de confección, tapicería y vestuario a medida, además de informar sobre los distintos ciclos.

"Antes había muchos prejuicios, pero ahora la gente entiende que estos estudios tienen muchísimas salidas", explica Dolores Seoane, una de las docentes del centro. "Ya no va por géneros, va por intereses. Viene gente que tiene claro que le gusta el textil y otra que descubre aquí un camino que no había contemplado", indica mientras maneja la máquina de costura del stand.

La feria también sirvió para que muchos institutos mostrasen toda su oferta educativa de forma conjunta. El IES de Sabón participó con representación de varias familias profesionales y con demostraciones prácticas que captaron la atención de los asistentes.

Luis Javier Ramos, director del centro, explicaba que el objetivo principal pasa por acercar la formación a los estudiantes de una manera más real. "Queremos que puedan vivir un poco lo que hacemos y que descubran aquello que realmente les motiva", apunta. El interés, aseguraba, fue inmediato. "En las primeras horas, ya se habían acabado muchos folletos. La gente quiere información y se nota muchísimo interés tanto por los ciclos como por el Bachillerato".

El stand del instituto reunió propuestas relacionadas con actividades físicas, turismo, electricidad y administración, además de experiencias como escalada o vela. Noel y Patricia, estudiantes vinculados al área de cocina y restauración, resumían el espíritu de la feria con una frase sencilla: "Se trata de enseñar que la FP tiene muchísimas posibilidades".

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Y eso era precisamente lo que flotaba en el ambiente durante toda la jornada: la sensación de que estudiar ya no consiste solo en elegir una carrera, sino en descubrir caminos muy diferentes y cada vez más especializados. A primera hora fueron el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado pola directora xeral de FP, Eugenia Pérez, para inagurar la feria.