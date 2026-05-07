Desviado a Vigo un vuelo de Madrid a A Coruña que no pudo aterrizar por baja visibilidad en Alvedro

Un vuelo procedente de Madrid con destino A Coruña ha tenido que ser desviado al aeropuerto de Peinador, en Vigo, debido a baja visibilidad en el aeropuerto coruñés, situado en Alvedro, según han confirmado a Europa Press fuentes de Aena.

En concreto, el vuelo que ha sufrido el cambio de ruta ha sido el servicio de Iberia programado para llegar a A Coruña a las 08.40 horas de este jueves.

Tampoco pudo aterrizar un avión procedente de Palma de Mallorca.

Durante este mes, el aeropuerto coruñés asume la mayor parte de las operaciones del aeródromo de Santiago de Compostela debido a la intervención en la pista que se está realizando en Lavacolla.