Detenido en Barcelona por agresión sexual y coacción a una menor de A Coruña de 15 años

La Policía Nacional ha detenido en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Cervelló al presunto autor de varios delitos de agresión sexual, coacciones y corrupción de menores por obligar a adolescentes de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años a enviarle fotos y vídeos de contenido sexual, según informan las autoridades en un comunicado en el que recogen la existencia de una denuncia por estos hechos que habría sufrido una menor de A Coruña de 15 años.

La detención tuvo lugar el 21 de abril y el sospechoso es un vecino de 21 años de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en Santa Cruz de Tenerife, donde una menor de 14 años manifestó que una persona desconocida le había solicitado de forma insistente y bajo amenazas que le enviase fotos y vídeos desnuda y realizándose tocamientos a través de Internet.

Tras numerosas gestiones se localizó al sospechoso en la localidad barcelonesa y, en el transcurso de esta investigación, se localizó una segunda denuncia de otra menor, de 15 años, en A Coruña por unos hechos de las mismas características.

En la fase de explotación de la investigación, y durante el registro en el domicilio del sospechoso, se procedió al análisis 'in situ' de los dispositivos informáticos, en los que se hallaron conversaciones y vídeos de carácter sexual con al menos otras 7 víctimas menores de edad, sin que se descarte que existan más.

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El sospechoso ya había sido detenido en 2024 por los Mossos d'Esquadra y el juzgado acordó en aquel momento una medida cautelar por la que le prohibía acercarse a un centro escolar de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).