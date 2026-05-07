Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas

El acontecimiento astronómico del año sigue generando expectación y ganando adeptos a medida que se acerca la fecha. Plazas hoteleras cubiertas con meses de antelación, preparativos a punto y planes asociados para disfrutar en toda su extensión del eclipse solar convierten lo que se vivirá el próximo 12 de agosto en un fenómeno sin precedentes, una jornada única que podrán disfrutar miles de personas este verano en A Coruña por su localización privilegiada para observarlo.

La ciudad se prepara para convertirse en punto de encuentro de aficionados, iniciados, turistas y curiosos y para ello, el centro comercial Cuatro Caminos ha puesto en marcha la campaña ‘4C Eclipse’ para repartir gafas homologadas para la observación segura del eclipse entre sus clientes. Los clientes solo tendrán que presentar en el punto de información dos tickets de compra de cualquier establecimiento del centro comercial que, en conjunto, sumen un mínimo de 50 euros. La promoción estará activa durante todo el mes de mayo o hasta el fin de existencias.

Además del reparto de gafas, se realizará un sorteo a través de redes sociales. Los visitantes que se fotografíen en el photocall ubicado en la planta alta, junto al Rincón Verde y compartan la imagen en redes sociales con la etiqueta @4caminoscc entrarán en el sorteo de tres vales de 50 euros para gastar en el Rincón Verde.

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La iniciativa del centro comercial cuenta con el apoyo del catedrático de la USC Jorge Mira, una de las figuras más reconocidas de la divulgación científica en Galicia.