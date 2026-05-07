El edificio de la antigua discoteca Oh Coruña, en obras y pendiente de definir su nuevo uso

Oh Coruña, una de las discotecas emblemáticas de A Coruña ubicada en el Pazo de la Peregrina, en O Portádego, tendrá nuevo uso, pero todavía está pendiente de definir. El nuevo propietario, que adquirió el inmueble hace dos años y medio, está acometiendo obras de rehabilitación en el inmueble para salir del expediente de ruina. Una vez se completen los trabajos, en unos tres meses, los propietarios harán un estudio sobre las diferentes posibilidades que alberga el inmueble y se concretará su futuro: espacio para eventos, restaurante, discoteca o incluso residencia de mayores.

Las opciones son múltiples, pero su dimensión –10.000 metros cuadrados de finca amurallada y 2.800 metros cuadrados edificables-- apunta a que podría ser un espacio único para eventos. Pablo Prieto, responsable de Obrauno, que se encarga de los trabajos en este edificio que tiene protección patrimonial, explica que no solo su tamaño es "ideal" para "celebrar eventos", también su ubicación, “pues la ciudad crece hacia ahí y ya está dentro de la trama urbana, donde A Coruña y Culleredo se fusionan". "Además cuenta con la cercanía al aeropuerto y al ayuntamiento de Oleiros", añade.

Andamios en el Pazo de la Peregrina / Carlos Pardellas

El propietario se centra, por ahora, en hacer obras para salir del expediente de ruina que tiene el inmueble. El edificio sufría un estado de abandono y la idea prioritaria es asegurarlo, que no suponga un riesgo para los vecinos de la zona y a continuación restaurarlo, para que no avance su deterioro. Prieto desvela que su plan a partir de ahí será "cuidar y mantener" el edificio, y será en próximos meses cuando decida su futuro uso. "Una vez terminen las obras, veremos qué se hace", apunta, y señala que el lugar "es grande, ajardinado y con acceso para autobuses".

Las posibilidades de uso son muy amplias

Al ser una finca urbana, se pueden desarrollar muchas actividades en su interior. Las posibilidades son muy amplias, desde sede para algún organismo, empresa, fundaciones, también podría albergar una clínica, centro de rehabilitación, de mayores o darle uso residencial.

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Después de ser una de las discotecas más conocidas de A Coruña entre los años 90 y los 2000, la vida de Oh Coruña se fue debilitando hasta derivar en el cierre. Hubo varias redadas e incluso la Policía Local llegó a precintarla a inicios de 2020, cuando recibía el nombre de New Oh Coruña. Después de la pandemia, unos promotores intentaron darle una nueva imagen y abrió como cafetería con terrazas. No duró mucho. Después llegó el expediente de ruinas y ahora, con los nuevos propietarios, se prepara un nuevo renacer a la espera de definir su uso.