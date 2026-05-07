Grandes retenciones en A Pasaxe por un vehículo volcado por un accidente

Un accidente registrado a las 18.50 horas en el puente de O Pasaxe, en sentido entrada a A Coruña, provocó importantes retenciones de tráfico durante más de una hora. El siniestro implicó a un vehículo que quedó volcado sobre la calzada, dificultando la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos y efectivos de la Policía Local de A Coruña, que trabajaron en la retirada del vehículo y en la regulación del tráfico para evitar nuevos incidentes. La circulación no recuperó la normalidad hasta las ocho de la tarde, cuando concluyeron las labores de limpieza y despeje de la vía.