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Grandes retenciones en A Pasaxe por un vehículo volcado por un accidente

El tráfico recuperó la normalidad a las ocho, una hora después del suceso

Retenciones provocadas por el accidente

Retenciones provocadas por el accidente / Gus de la Paz

RAC

A Coruña

Un accidente registrado a las 18.50 horas en el puente de O Pasaxe, en sentido entrada a A Coruña, provocó importantes retenciones de tráfico durante más de una hora. El siniestro implicó a un vehículo que quedó volcado sobre la calzada, dificultando la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos y efectivos de la Policía Local de A Coruña, que trabajaron en la retirada del vehículo y en la regulación del tráfico para evitar nuevos incidentes. La circulación no recuperó la normalidad hasta las ocho de la tarde, cuando concluyeron las labores de limpieza y despeje de la vía.

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