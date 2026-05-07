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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 7 de mayo

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La radio comunitaria coruñesa cumplió este viernes 30 años desde su primera emisión. César de Centi, Silvia Penide y Pedro Pastor estuvieron para celebrarlo.

La radio comunitaria coruñesa cumplió este viernes 30 años desde su primera emisión. César de Centi, Silvia Penide y Pedro Pastor estuvieron para celebrarlo. / CASTELEIRO / LCO

RAC

Gargallada: la comedia de las nuevas generaciones

Celebración de la Gala Gargallada-Novas Xeracións na Comedia, un proyecto que fomenta la expresión oral y el humor en gallego entre los jóvenes. Un jurado evaluará las distintas actuaciones.

17.00 horas. Centro Ágora (Avenida Gramela, 17)

El CoruFest homenajea a Boti García

Boti García Rodrigo recibe el reconocimiento Samuel Luiz que otorga el CoruFest. Tras la entrega del premio se celebrará el encuentro Escritas desbordadas. Narrar o que incomoda. La entrada es libre.

19.30 horas. Biblioteca Ágora (Avenida Gramela, 17)

Natalia Moreno presenta su libro

Madonna no nació en Wisconsin es el título del nuevo libro de Natalia Moreno. Charlará esta tarde sobre su obra acompañada de Javier Pintor. Forma parte del ciclo Somos o que lemos. La entrada es libre.

19.30 horas. Fundación Luis Seoane (San Francisco, 27)

El Resis continúa con la Banda Municipal

Ironic concert es la propuesta de la Banda Municipal de Música de A Coruña dentro de la programación del Festival Resis. Está dirigida por Juan Miguel Romero Llopis. La entrada es gratuita.

20.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)

Anécdotas viajeras de Pablo Novoa Álvarez

Un maravilloso repaso a los viajes arqueológicos y anecdóticos por 52 países de 4 continentes realizados por el arqueólogo, investigador y escritor Pablo Novoa. Entrada libre hasta completar aforo.

20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22)

Varios músicos se unen para tocar

El objetivo del encuentro es sencillo pero ambicioso: reivindicar la creatividad musical y recuperar el valor de la autoría propia dentro de la escena local. Participan, entre otros, César de Centi, Diana Pombo y José Brea.

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21.30 horas. El compinche (Calle San Juan, 7)

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