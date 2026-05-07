José Manuel Lage, sobre la reducción de edificabilidad en el Parque del Agra: “Es mejor el 83% de algo que el 100% de nada”

El acuerdo alcanzado por el Gobierno local socialista, el grupo municipal del BNG y la asociación de vecinos del Agra do Orzán para reducir la edificabilidad en el polígono residencial Parque del Agra fue defendido este jueves por el portavoz del Ejecutivo local, José Manuel Lage, quien declaró que entiende “la aspiración vecinal de que el 100% fuera espacio público”, aunque advirtió que esa medida obligaría al Concello a indemnizar a los promotores.

Anunció además que entre los acuerdos alcanzados con vecinos y BNG se encuentra la construcción de un aparcamiento público de 3.400 metros cuadrados con capacidad para unas 350 plazas.

Lage destacó que con el cambio acordado el 83% del suelo del polígono será espacio público entre viales, zonas verdes y espacios libres, por lo que afirmó: “Es mejor el 83% de algo que el 100% de nada”. El portavoz socialista añadió sobre el pacto que “no dando satisfacción plena, el esfuerzo que se hace es notable”.

También puso de relieve que en el polígono se construirán 200 viviendas, de las que el 40% serán protegidas, y que habrá 13.000 metros cuadrados de zonas verdes. Lage detalló que la edificación de viviendas se realizará sobre una superficie de solo 4.000 metros cuadrados y que el coeficiente de edificabilidad bajará de 1,10 metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de suelo a 0,98, aunque esa rebaja no es sobre el último plan llevado al pleno, sino sobre el original, que contenía las parcelas de la inmobiliaria Dricar que fueron segregadas del polígono por una sentencia judicial.

La reducción de edificabilidad supondrá la eliminación de un edificio proyectado en la calle Pascual Veiga que debía tapar las traseras de los inmuebles existentes, por lo que ahora se cubrirán con vegetación y murales, según explicó Lage, quien aseguró que este recorte “no afectará a la viabilidad económica del proyecto”.