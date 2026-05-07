Lage acusa al PP de hacer "oposición de pandereta" por su recurso contra el acuerdo sobre Nostián

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña que valida el acuerdo del Concello con Albada, la gestora de la planta de residuos de Nostián, para que esta le abone 8,3 millones de los 15 que debía devolverle por haber cobrado más de lo debido por el tratamiento de la basura hace que el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, acuse al PP, que presentó un recurso sobre este asunto, de practicar una "oposición de pandereta" y de "mentir" al asegurar que se había perdonado el resto de la deuda.

Los populares consideraban que el pacto con Albada encubría una renuncia al cobro de cantidades a las que el Concello tenía derecho y un enriquecimiento injusto de la empresa, pero Lage señaló que los técnicos municipales determinaron que "como mucho, se podrían cobrar cuatro millones", aunque la negociación con la concesionaria elevó la cantidad a 8,3 millones.

El portavoz municipal recordó que durante el Gobierno local del PP no se tomó ninguna iniciativa para reclamar pese a que había un informe de 2011 del secretario del Concello que lo respaldaba, por lo que preguntó: "¿Qué intereses había para no cobrar esa deuda?".

A pesar del fallo judicial, que es recurrible, el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, declaró que "el juez dice que el acuerdo es legal, pero seguimos creyendo que esa condonación no defiende el interés general de la ciudad. Será legal, pero no ético".

También mantuvo que el Gobierno local "perdonó 7,3 millones a la concesionaria de Nostián sin justificación ni beneficio para los coruñeses y sin sentencia judicial que obligase", y que el PP recurrió ese acuerdo porque se lo recomendaron "expertos en Administración".