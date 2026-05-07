Luckia inaugura su nueva sede en A Coruña, un polo tecnológico en innovación, emprendimiento y sostenibilidad

Luckia abrió este miércoles las puertas de su nueva sede corporativa en A Coruña, un edificio concebido para convertirse en uno de los grandes polos tecnológicos privados de Galicia y en la base desde la que el grupo quiere reforzar su crecimiento internacional en el negocio digital.

La compañía, presidida por José González Fuentes y con presencia en ocho países y más de 3.000 trabajadores, inauguró unas instalaciones con capacidad para un millar de profesionales llamadas a actuar también como espacio de innovación y emprendimiento.

El acto institucional reunió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, además de representantes empresariales y del ecosistema tecnológico gallego.

El edificio, diseñado por el arquitecto Carlos Rubio y ejecutado por la firma gallega Inasus, incorpora medidas de eficiencia energética que le han permitido convertirse en el primer inmueble de Galicia con certificación Leed Platino.

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Entre otros elementos, la nueva sede dispone de una instalación de geotermia compuesta por 70 pozos de captación de 150 metros de profundidad, capaz de reducir hasta un 75% el consumo energético destinado a climatización. El complejo incorpora también 222 paneles fotovoltaicos, sistemas de aerotermia y mecanismos de reutilización del agua.

Durante su intervención, el presidente de Luckia, José González Fuentes, defendió que el inmueble nace con una vocación que va más allá de centralizar la actividad corporativa del grupo. “Nuestra voluntad es que estas oficinas no sean solo la sede de la empresa, sino también un punto de encuentro para el talento, la innovación y el emprendimiento en Galicia”, afirmó José González Fuentes.

El empresario avanzó además la puesta en marcha de una lanzadera de startups y de programas de formación continua en inteligencia artificial y desarrollo de productos digitales dirigidos a profesionales y emprendedores gallegos. “Queremos ayudar a competir en un entorno cada vez más digital”, señaló.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda destacó que el proyecto refleja “la Galicia moderna, competitiva y conectada” que apuesta por el talento local para crecer en mercados globales. El presidente gallego subrayó además el valor de las empresas familiares como motor económico de la comunidad.