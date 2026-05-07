Nueva ampliación del puerto de A Coruña: las ayudas de la eólica marina en A Coruña aumentarán en casi un tercio los muelles de Langosteira

El puerto exterior de A Coruña, situado en punta Langosteira, se inauguró en 2012, y en su parte norte operan concesiones desde Repsol al grupo Nogar, con 1.500 metros de muelles. Pero la explanada sur continúa sin uso, con parcelas vacías y un frente de un kilómetro en el que se pueden construir amarraderos pero que ahora es una escollera. La apuesta del Puerto es convertirla en una gran zona industrial destinada a fabricar componentes para estaciones de eólica marina, y acaba de conseguir, de forma provisional, una ayuda de 97,5 millones que permitirá preparar los terrenos. Según explica el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, a este diario los fondos "permitirán construir el muelle de la zona sur" a lo largo de unos 400 o 450 metros, casi un tercio más que la ocupación actual, además de preparar los terrenos para que las cinco empresas interesadas en abrir plantas de eólica marina, u otras que se incorporen, puedan instalarse. Las obras podrían terminar en unos tres años.

La Autoridad Portuaria, explica Fernández Prado, tiene un proyecto contratado para realizar las obras, pero "estábamos esperando a saber cuánto dinero teníamos para saber cuánto muelle podríamos hacer", y la cifra todavía no está cerrada: con la crisis de Ormuz, "los precios del hormigón y del acero están subiendo casi por día". El proyecto está "muy avanzado" y se espera que esté en julio, después de "concretar con cada una de las empresas sus necesidades. La idea es sacarlo a concurso antes de final de año. La ejecución se calcula en unos dos años y medio, pero, insiste el presidente del Puerto, "tampoco se trata de que las empresas no puedan entrar hasta el último día". Las compañías tendrán que realizar obras, pero pueden compaginarse con la obra pública.

"El Puerto no tiene capacidad de invertir 100 millones propios"

La ayuda, cuya concesión aún no es definitiva, suma 100 millones de euros, de los que 2,5 millones irán para la Autoridad Portuaria de Ferrol. Fernández Prado explica que se presentó un proyecto conjunto de ambos puertos para mejorar las posibilidades de conseguir la ayuda, y el trabajo conjunto es una apuesta a futuro. En eólica marina "somos complementarios por toda la labor comercial y de estrategia, vamos a hacer grandes proyectos en los que estamos trabajando y necesitaremos las dos infraestructuras". La previsión es que en puerto exterior de A Coruña esté Navantia, también presente en Ferrol, y "tenemos un ecosistema en el Golfo Ártabro fantástico".

Y la ayuda, puntualiza Fernández Prado ha sido clave para permitir el desarrollo de la eólica marina en Langosteira. El Puerto, explica, "no tiene capacidad de invertir 100 millones" por sí mismo, y sin ayudas "no podríamos atender a todas las empresas". La construcción del puerto exterior se realizó con crédito, y el Estado se ha negado sistemáticamente a condonar una deuda que ha puesto en aprietos las cuentas de la Autoridad Portuaria. "Todavía estamos pagando la obra principal, nos quedan 160 millones", explica Fernández Prado, que indica que la Autoridad no tiene músculo económico para poner más dinero en el proyecto. "Por eso eran muy importantes esos fondos, que además son al 100%" del gasto: no comprometen al Puerto a un porcentaje de inversión adicional.

Preparación de terrenos

Aunque hacer el muelle es "lo más importante", el Puerto también deberá repartir preparar terrenos para las empresas interesadas y repartirlos: en una fase más inicial del desarrollo se reservaron 600.000 metros cuadrados. "Por supuesto, habrá que hacer los accesos a las parcelas, pero la urbanización no es el objetivo principal del proyecto", indica Fernández Prado, pues se irá "haciendo con el tiempo". En la zona norte, que lleva casi catorce años en funcionamiento, siguen realizándose obras.

El proyecto final se explicará cuando sea definitivo, añade el presidente del Puerto, que indica que el hecho de que no se vaya a desarrollar el conjunto de los posibles muelles podrá obligar a realizar ajustes, pero que el proyecto es operativo. "Ahora lo importante es hacer muelle, pues sin él no atracan barcos, y preparar la explanada", resume.