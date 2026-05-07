Iago Cagiao baja la persiana de El Rincón de Alba tras una década en A Coruña y prepara su salto a Betanzos: "Quería un final bonito"

Iago Cagiao se despide de El Rincón de Alba, el local de la calle de la Franja que abrió hace más de diez años con homenaje en el nombre a su hija. La decisión no llega por falta de clientela ni por un mal final, sino por la necesidad de cerrar una etapa y recuperar la pasión por la profesión: "Decidí que quería un final bonito", resume el hostelero coruñés, que afronta ahora una nueva aventura en Betanzos.

El Rincón de Alba nació como un proyecto profundamente personal. Cagiao venía de trabajar en restaurantes de prestigio como La Penela o A Estación de Cambre, pero aquella fue la primera vez que decidió montar algo por su cuenta. "Fue una apuesta mía más personal que profesional", explica. Lo hizo en un momento vital complicado, buscando un "reinicio total", y con una idea clara: levantar un local pequeño, manejable y con alma propia.

Un proyecto personal en la Franja

La elección de la Franja no fue casual. "Siempre me llamó mucho el centro de A Coruña", recuerda Cagiao, que buscaba "un sitio pequeño" que pudiera llevar él mismo con una persona más o algún refuerzo. El cocinero quería "un espacio íntimo y personal", donde todo pasase por sus manos y se notase "mucho cariño".

El arranque no fue sencillo. El chef tenía 32 años y considera que todavía era "muy joven" y que no sabía lo que era emprender en hostelería. "Si me llegan a decir todo lo difícil que es, igual no lo habría hecho", admite. Tampoco esperaba llegar tan lejos. "Ni loco, ni en el mejor de mis sueños", responde al ser preguntado si pensaba que estaría diez años abierto.

Curiosamente, la consolidación llegó durante una época compleja. "Justo antes de estallar la pandemia, el local se posicionó", recuerda. El cierre obligatorio le hizo temer que todo lo logrado se viniera abajo, pero ocurrió lo contrario. "Yo crecí muchísimo en la pandemia". Tanto, que acabó abriendo al lado La Cantina de Alba. "El Rincón se me quedó pequeño", cuenta sobre una etapa que, pese a la dureza del contexto, acabó significando un crecimiento aprovechando las ganas de disfrutar de los comensales tras la crisis sanitaria.

El desgaste llegó más tarde. Cagiao señala que 2024 ya marcó "una etapa más realista", tras los años fuertes posteriores al covid, y que 2025 fue especialmente duro para la hostelería. "Fue un año malo", afirma, entre la subida de costes, la contención del consumo y un cansancio que empezó a pesar. La señal definitiva fue personal: "En diez años no había tenido ni una mañana la sensación de 'me tengo que levantar e ir a trabajar'". Cuando eso cambió, entendió que "se había acabado el ciclo" y que había perdido un poco la pasión.

Una nueva etapa en Betanzos

Su nuevo destino será Betanzos, donde Cagiao compró una casa hace un par de años y donde se siente cada vez más instalado, también por cercanía con su hija Alba, que vive en Miño. Antes estuvo cerca de cerrar otro proyecto en A Coruña, pero decidió esperar hasta que apareciese algo que le removiese. Finalmente lo encontró en un renovado mercado de abastos que volverá en junio. "Fue un flechazo total", asegura. El nuevo espacio mantendrá el nombre. "Alba me dijo que tenía que seguir siendo El Rincón de Alba y ella manda".

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La propuesta de Betanzos no será una réplica exacta del local de A Coruña, sino una evolución. Cagiao habla de "un concepto totalmente distinto", aunque será reconocible para quienes hayan seguido su trayectoria. En la planta superior del mercado quiere desarrollar el nuevo El Rincón de Alba con comida, vino, catas o conciertos, mientras que abajo prepara la apertura de un espacio más ligero, todavía sin nombre, orientado a desayunos, brunch y público de paso. "Vivir de lo que te hace feliz es la hostia", dice. Los que quieran disfrutar de su cocina en A Coruña tendrán que apurar, ya que prevé cerrar en las próximas semanas, mientras que el proyecto de Betanzos llegará a finales de junio.