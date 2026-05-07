Estas son las cinco empresas de eólica marina con proyectos firmes en el puerto de A Coruña, después de que ocho pidiesen terrenos

La ayuda de 97,5 millones de fondos europeos gestionados por el Estado permitirá al Puerto de A Coruña ampliar los muelles del puerto exterior de punta Langosteira y preparar terrenos para nuevas fábricas de eólica marina. El número de empresas interesadas en desarrollar proyectos en este sector en Langosteira ha ido variando. Llegó a haber nueve interesadas, y al menos ocho llegaron a solicitar terrenos: Ferrovial, Navantia, Acciona, Saitec, Esteyco, Amper, Gri Renewable y Cobra. Según indica el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, actualmente hay cinco proyectos, de Navantia, WindWaves (la antigua Nervión Naval Offshore), Acciona, Ipeco y Saitec. Pero añade que hay "demanda" de este emplazamiento para realizar este tipo de plantas, y que si otra empresa del sector consigue un contrato de suministro y quiere instalarse, "habrá juego" para encontrarle sitio.

Y es que, insiste, la llegada de las empresas y el plazo en el que se instalen "va a depender mucho de los contratos" que consigan por proyectos de construcción de turbinas en el mar. "Las empresas saben que van a necesitar suelo y por eso nos lo han pedido", señala Fernández Prado. Aunque el desarrollo de la eólica marina va lento en la Península Ibérica, incluidos los proyectos previstos ante la costa de A Coruña, la percepción del sector, explica Fernández Prado, es que "va a haber mucha construcción de esto en Europa: Francia ha empezado un empujón y va a contratar mucho, Reino Unido está lanzadísimo, los países nórdicos llegan años con esto".

A la espera de asignación definitiva

"Cualquiera de esos proyectos le puede caer a una de las empresas" interesadas en fincas portuarias "y nos pueden pedir el suelo ya", indica Fernández Prado, aunque matiza que ese "ya" puede ser un plazo de un par de años. La contratación de los grandes parques de eólica flotante "lleva cinco o seis años", por lo que dos o tres años es un buen plazo para que las empresas se instalen en Langosteira, pero "si antes alguna necesitase algo por urgencia, la habilitamos". El presidente del Puerto también matiza que las empresas interesadas cuentan conque van a tener trabajo durante décadas.

El puerto abrió un concurso público para repartir terrenos entre las empresas, y Fernández Prado indica que "hemos hecho una preasignación". Ahora que hay fondos para realizar las obras, "nos reuniremos con ellos para cerrar los detalles técnicos para la propuesta del proyecto antes del verano" y después "continuará la tramitación de la concesión". Las empresas, como en cualquier otro caso, tendrán que conseguir permisos y licencia, si bien Fernández Prado considera que se trata de proyectos que en general no necesitarán de ambientación ambiental.