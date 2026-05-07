El tiempo en A Coruña: los chubascos acompañarán a los coruñeses durante varios días más

Galicia acaba de registrar el cuarto abril más seco de la serie histórica y mayo va, por ahora, camino de marcar un notable contraste con esa escasez de precipitaciones durante las últimas semanas. En lo que va de este mes que acabamos de estrenar no ha habido ni un solo día sin lluvia. A Coruña cumple hoy una semana completa con precipitaciones --ha llovido todos los días desde el festivo del viernes día 1, incluido-- y por delante parece que vienen como mínimo otros siete días lluviosos, a la vista de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Meteogalicia. A continuación desgranamos los pronósticos de ambos organismos especializados para saber qué tiempo hará en A Coruña a una semana vista.

Meteogalicia ya avisaba hace varios días de que el tiempo viene revuelto.

Hoy jueves día 7 la jornada comenzará sin precipitaciones pero a partir del mediodía se esperan lluvias. Alternarán nubes, claros y chubascos de tipo tormentoso, con temperaturas suaves que se moverán entre los 8 a 10 grados de mínima y entre los 18 y los 20 grados de máxima.

Cargando previsión del tiempo...

Mañana viernes día 8 será también una jornada lluviosa. A lo largo de la mañana y la tarde se esperan precipitaciones y los termómetros se mantendrán sin cambios.

El paraguas también será complemento para el fin de semana. Tanto el sábado día 9 como el domingo día 10 se espera una alta probabilidad de lluvias, aunque Meteogalicia señala la posibilidad de que se abran claros durante la mañana del sábado. Las temperaturas seguirán en valores suaves, con mínimas de unos 11 ó 12 grados y máximas que rondarán los 20 grados.

¿Y qué tiempo hará la próxima semana? De momento ni Aemet ni Meteogalicia prevén cambios a partir del lunes, así que por ahora los modelos predictivos traen más de lo mismo: tiempo inestable y lluvias a la vista. Meteogalicia explica en su web que toda la comunidad gallega continuará bajo predominio de la influencia de bajas presiones, de forma que se impone la inestabilidad atmosférica y una alta probabilidad de precipitaciones en general, y además con un cierto descenso de las temperaturas, así que, si estos pronósticos no varían, por delante llega una semana más otoñal que primaveral. Más información.