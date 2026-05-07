Tres detenidos por "menudeo" de drogas en A Coruña
Uno de ellos fue interceptado con 300 gramos de hachís
La Policía Nacional ha detenido a tres personas por salud pública en A Coruña relacionadas con el "menudeo" de drogas.
Según explica el cuerpo en una nota de prensa, la Unidad de Prevención y Reacción llevó a cabo dos intervenciones policiales el pasado martes 5 relacionados con el tráfico de drogas a primera escala.
La primera de las actuaciones fue en la avenida dos Mallos, cuando interceptaron a un varón en la vía pública con 6 gramos de cocaína y 4 de MDMA, además de 380 euros en efectivo. La siguiente fue el mismo día en la ronda de Nelle cuando se sorprendió a un hombre arrojando un pequeño paquete en el interior de un portal antes de intentar escapar. El paquete contenía 13 gramos de cocaína rosa y el hombre fue detenido a pocos metros.
La tercera detención fue realizada este miércoles 6 por la Brigada Móvil cuando localizaron a un individuo que estaba esperando en la dársena de salida de la estación de autobuses y portaba ocultas sustancias estupefacientes. En total se le confiscaron 300 gramos de hachís que estaban distribuidos en tres paquetes repartidos en el interior del forro de su chaqueta. El individuo intentó huir de los agentes y salió corriendo dirección al centro comercial próximo, aunque fue alcanzado por policías en la calle Alcalde Marchesi.
Tras la realización de las correspondientes diligencias, fueron puestos a disposición judicial.
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