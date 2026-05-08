El BNG se une a la protesta de los trabajadores de escuelas infantiles en el Obelisco
Reclaman incluir las mejoras incluidas en una moción aprobada en pleno en los nuevos pliegos del servicio
La manifestación de trabajadores de las escuelas infantiles de A Coruña contó este jueves con el apoyo de representantes del BNG, que se unieron a la concentración celebrada por la tarde en el Obelisco después de mantener un encuentro en el Palacio Municipal de María Pita. El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, y el concejal David se unieron a la protesta de empleados de escuelas infantiles, tanto del Concello como de la Xunta y de ámbito privado para trasladar su apoyo ante la posibilidad de que los nuevos pliegos del servicio no recojan las mejoras incluidas en una moción del BNG aprobada en pleno.
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