El BNG se une a la protesta de los trabajadores de escuelas infantiles en el Obelisco

La manifestación de trabajadores de las escuelas infantiles de A Coruña contó este jueves con el apoyo de representantes del BNG, que se unieron a la concentración celebrada por la tarde en el Obelisco después de mantener un encuentro en el Palacio Municipal de María Pita. El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, y el concejal David se unieron a la protesta de empleados de escuelas infantiles, tanto del Concello como de la Xunta y de ámbito privado para trasladar su apoyo ante la posibilidad de que los nuevos pliegos del servicio no recojan las mejoras incluidas en una moción del BNG aprobada en pleno.