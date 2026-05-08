Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A CoruñaNuevo uso para la discoteca Oh CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027El Rincón de Alba baja la persianaEl Sporting de Portugal calienta motores para volver a la carga por YeremayLuckia inaugura nueva sede en A Coruña
instagramlinkedin

El BNG se une a la protesta de los trabajadores de escuelas infantiles en el Obelisco

Reclaman incluir las mejoras incluidas en una moción aprobada en pleno en los nuevos pliegos del servicio

Francisco Jorquera y David Otero, del BNG, en la protesta de trabajadores de escuelas infantiles celebrada este jueves en el Obelisco.

Francisco Jorquera y David Otero, del BNG, en la protesta de trabajadores de escuelas infantiles celebrada este jueves en el Obelisco. / LOC

RAC

La manifestación de trabajadores de las escuelas infantiles de A Coruña contó este jueves con el apoyo de representantes del BNG, que se unieron a la concentración celebrada por la tarde en el Obelisco después de mantener un encuentro en el Palacio Municipal de María Pita. El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, y el concejal David se unieron a la protesta de empleados de escuelas infantiles, tanto del Concello como de la Xunta y de ámbito privado para trasladar su apoyo ante la posibilidad de que los nuevos pliegos del servicio no recojan las mejoras incluidas en una moción del BNG aprobada en pleno.

TEMAS

  1. Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
  2. Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
  3. El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
  5. Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña
  6. Una empresa de A Coruña despide a un trabajador por ser testigo en un juicio y la Justicia le obliga a pagarle 7.500 euros y readmitirlo
  7. La propuesta de los arquitectos Casabella y Sellier: Un teleférico sobre el puerto de A Coruña y tanques convertidos en centros culturales
  8. El local de A Coruña con el mejor bocadillo tradicional de España: 'Ha ganado porque es sencillo

El BNG se une a la protesta de los trabajadores de escuelas infantiles en el Obelisco

El BNG se une a la protesta de los trabajadores de escuelas infantiles en el Obelisco

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 8 de mayo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 8 de mayo

El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: "Aquí la freidora nunca está parada"

Victoria de Rojas, jefa de Oftalmología del Hospital de A Coruña: "La técnica ha mejorado mucho y ya no se espera a no ver nada para operar cataratas"

Natalia Moreno, en A Coruña: "Algo ha hecho bien mi abuela, que no sabía escribir, para que yo escriba novelas"

Natalia Moreno, en A Coruña: "Algo ha hecho bien mi abuela, que no sabía escribir, para que yo escriba novelas"

"Non queremos que constrúan", afirma la asociación de vecinos del Agra

Desbloqueo del Parque del Agra: veinte años de tropiezos de un proyecto que aún tardará en ejecutarse

Últimos retoques en la obra del tren al puerto exterior de A Coruña: terminará en junio con tráfico comercial en 2027

Últimos retoques en la obra del tren al puerto exterior de A Coruña: terminará en junio con tráfico comercial en 2027
Tracking Pixel Contents