Un carmesí lleno de solidaridad: la Cruz Roja celebra su Día Mundial en A Coruña

Dos localizaciones emblemáticas de A Coruña, el arenal del Matadero y la Torre de Hércules, se visten de carmesí para festejar el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja el viernes, 8 de mayo. Tras la entrega de las Medallas de Oro 2026 durante el acto central de la celebración en Pamplona el 7 de mayo, era el turno de A Coruña. Trabajadores de la asociación se reunieron en la playa para una foto de familia. Formando una cruz y portando camisetas de un llamativo color rojo, el personal reconoció el compromiso de los 1.298 voluntarios y las 28.256 personas y entidades socias, que hacen posible la labor de la asociación; labor que ha permitido atender a 29.310 personas.

En la provincia de A Coruña suman 255 trabajadores, repartidos entre las 14 asambleas del territorio, y cuentan con el apoyo de casi 300 voluntarios activos. "Cuando hablamos de activos nos referimos a voluntarios y voluntarias que hacen actividad a lo largo del año, regularmente", especifica la coordinadora de la Cruz Roja en A Coruña, Carmen Reigía.

La entidad cumple 162 años y, aunque surgió "para la emergencia", ahora desempeñan una "parte social muy importante". "Trabajamos en distintas áreas de conocimiento, empleo, inclusión social, socorros, medioambiente y salud. Los sectores vulnerables, desde menores hasta mayores, los atendemos", explica el secretario provincial, Marcos Gómez.

Cruz Roja humana en la playa de Matadero, compuesta por trabajadores de la entidad. / Carlos Pardellas

Las personas mayores, en el foco

En la actualidad, su target objetivo poblacional son las personas mayores en Galicia. "Tanto por la manera en la que está distribuida nuestra población, que está mucho más rural, como por la tasa de envejecimiento que hay en la comunidad autónoma, que es la peor de Europa. Es el colectivo estrella, entre comillas", dice Gómez.

Reigía y Gómez llevan 20 años en la Cruz Roja, e identifican la soledad no deseada como uno de los males del siglo XXI. Dictaminan que la capacidad de las entidades sociales es insuficiente para "llegar a toda esta gente que está en esta situación, que no son solo mayores, pero si es mayor se acentúa". En consecuencia, han empezado a trabajar esa parte comunitaria con distintos programas. "Para tener establecimientos adheridos, e incluso asociaciones de vecinos, que nos puedan identificar personas mayores que viven solas, y que si necesitan algo los pongan en contacto con nosotros", aclara Reigía.

Marcos Gómez, secretario, y Carmen Reigía, coordinadora. / Carlos Pardellas

La brecha digital, que han visto acentuada desde la pandemia, es otro de los pilares en sus actuaciones. En A Coruña organizan un espacio tecnológico con talleres para personas mayores, "para que puedan venir a hacer cualquier trámite, cualquier gestión".

Una cosa que le llama la atención a Reigía de esta red de apoyo comunitario es el cambio en el paradigma social. "En una de las comunidades de vecinos con las que trabajábamos, una vecina joven nos decía: 'es curioso que ahora tengáis que venir vosotros a forzarnos a intencionar lo que debería salirnos natural'. Y esa es nuestra labor ahora", comparte.

La ayuda de los voluntarios

Las personas interesadas en hacerse voluntarias pueden dirigirse a la oficina de A Coruña, o a cualquier asamblea local de la provincia; inscribirse en la página web de la asociación, o solicitar información en su número de teléfono. "Y tener ganas. Luego el tiempo, pues cada uno lo que puede", añade Reigía.

Trabajadores de la Cruz Roja en A Coruña. / Carlos Pardellas

Para animar a la gente a apuntarse a sus programas de voluntariado, Reigía comparte "la frase que siempre dicen los voluntarios y voluntarias": "El voluntariado les da mucho más a ellos de lo que ellos dan a las personas con las que comparten su tiempo. El sentirse útil, el sentir que están ayudando, el sentimiento de pertenencia a una organización, ese compromiso... Cuando llegan a su casa, dicen: 'jo, qué guay'", indica.

Sin embargo, es necesario dosificar esa ayuda, que surge especialmente en momentos puntuales de crisis. "Galicia en general, A Coruña, se vuelca, porque en el Covid vino muchísima gente y se hizo voluntaria, pero cuesta mucho luego mantenerlo en el tiempo", señala Reigía, añadiendo que las organizaciones y la Administración tienen una labor de educar a la población. "Porque, a veces, cuando pasan ese tipo de situaciones, tampoco es bueno que todo el mundo de repente quiera ayudar. Gestionar la solidaridad es complicado, a veces, y parte de nosotros dar esos mensajes. Hay que saber ser asertivos", apunta la coordinadora.