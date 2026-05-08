Choque en las negociaciones del convenio de hostelería de A Coruña: los sindicatos amenazan con movilizaciones y la patronal pide combatir el absentismo

El convenio de Hostelería de la provincia de A Coruña caducó en 2024, y desde entonces los trabajadores no han tenido actualizaciones salariales. Tras más de un año de negociaciones entre la patronal y los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CIG, las organizaciones sindicales acusan a sus interlocutores de haber atascado las conversaciones en torno a una petición de las empresas: el recorte de las bonificaciones que ahora pagan a los empleados que están de baja. Con CCOO y CIG estudiando movilizaciones, la patronal pide continuar el diálogo y abordar lo que consideran un problema de absentismo.

"He pedido a los sindicatos que no se levanten de la mesa, que hablemos del tema de las bajas y que nos planteen alguna idea, o alguna posible solución, ante este grave problema", indica el presidente de la asociación provincial de hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, que añade que los empresarios han realizado propuestas para que los sindicatos la estudien y ofrezcan su respuesta. "Estamos en negociaciones y nosotros hemos planteado algunos puntos, igual que ellos han planteado su plataforma con otros muchos", indica Cañete.

"É o momento de abandonar a pasividade"

Pero los sindicatos no confían en la disposición de la patronal. El responsable de hostelería de CIG, Iago Barros, la acusa de ser "moi deshonesta" e incumplir acuerdos relativos a la propuesta salarial; señala que de palabra les han ofrecido un 0% de aumento en 2025, y un 2% en 2026 pero como plus de transporte. Aunque los casos varían según la duración de la baja y su frecuencia, el convenio recoge actualmente que los trabajadores reciben su sueldo íntegro cuando están incapacitados temporalmente para trabajar, pues el empresario abona la parte que no paga la Seguridad Social. La patronal propone bajar hasta el 80% y con condiciones.

Barros advierte de que su sindicato no está dispuesto a negociar "un recorte de complemento", y señala que el sector "está en bonanza, abrindo negocios" y su problema es precisamente el "exceso de competitividade" que lleva a que se estén abriendo nuevos locales. La CIG, indica su responsable de Hostelería, ha señalado al resto de sindicatos que "imos ir por libre, faremos un comunicado expoñendo a situación e advertindo de que é o momento de abandonar a pasividade e mobilizarse", aunque todavía no ha llevado propuestas a las asambleas de trabajadores.

"El sector está totalmente devaluado"

Para el responsable de Hostelería de UGT en la provincia de A Coruña, Ángel Fernández, las negociaciones han ido "a peor". En la última reunión, "para no romper las negociaciones", su sindicato cogió la propuesta de la patronal para estudiarla, pero se opone a los planteamientos de los empresarios. "Están catalogando un absentismo elevadísimo que no lo es tanto, y meten el problema al trabajador, cuando se tendría que agilizar la Seguridad Social", indica Fernández, que cree que el complemento de las bajas "para nosotros es innegociable". "No se tendría que tocar, ya se perdió la antigüedad y estás estigmatizando un sector, la gente no va a querer trabajar", resume.

El cargo de UGT indica que el verano pasado hubo movilizaciones y asambleas que se interrumpieron para dar una oportunidad a negociar, pero ahora la situación está "enrocada" y la insistencia de la patronal en el complemento lleva a que no se haya negociado la subida salarial. "Aquí lo principal es el tema salarial y la conciliación laboral", resume Fernández, que ve al sector "totalmente devaluado".

"La negociación no puede estar más atascada"

Desde Comisiones Obreras, su responsable de Hostelería, José Mirás, señala que la negociación "no puede estar más atascada de lo que está". Acusa a la patronal de ofrecer una cifra hinchada de absentismo laboral, así como de insinuar que los trabajadores cogen bajas fraudulentas, y pide un "estudio serio" que analice las causas de que los trabajadores no vayan a trabajar para buscar una solución. "Si me lastimo un brazo y la mutua tarda cuatro meses en atenderme, la baja será larga", pone como ejemplo, pero a la patronal "lo único que le interesa es recortar, y por nuestra parte no vamos a valorar ningún recorte de ese tipo".

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Para Mirás, el "deber" de los sindicatos es mejorar la situación del trabajador, y señala que el "punto principal" a tratar es el salarial, pues los auxiliares del sector están poco por encima del salario mínimo, a lo que suma mejorar la conciliación. El 2% de complemento de transporte que ofrece la patronal, indica, no se abona si no se va a trabajar. Comisiones Obreras propone que los tres sindicatos negociadores se reúnan para estudiar "movilizaciones, huelga o lo que haga falta: vamos a desatascar esto, si la patronal no quiere negociando, habrá que hacerlo de otras formas".