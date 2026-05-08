El Corufest reconoce la labor de Boti García y su compromiso

La activista Boti García Rodrigo recibió el Reconocimiento Samuel Luiz al compromiso social con la visibilidad LGTBIQ+ que otorga por cuarto año el Corufest, Festival de artes escénicas por la diversidad afectivo sexual que celebra su novena edición en A Coruña. La entrega tuvo lugar en la biblioteca del Centro Ágora en un evento abierto al público. El festival quiso reconocer el compromiso social de una de las figuras más emblemáticas y queridas del movimiento LGTBIQ+ en España.