El Corufest reconoce la labor de Boti García y su compromiso
La activista Boti García Rodrigo recibió el Reconocimiento Samuel Luiz al compromiso social con la visibilidad LGTBIQ+ que otorga por cuarto año el Corufest, Festival de artes escénicas por la diversidad afectivo sexual que celebra su novena edición en A Coruña. La entrega tuvo lugar en la biblioteca del Centro Ágora en un evento abierto al público. El festival quiso reconocer el compromiso social de una de las figuras más emblemáticas y queridas del movimiento LGTBIQ+ en España.
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