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Cuatrocientos escolares descubrirán el cine analógico en la Domus

El director del festival, Ángel Rueda, con los alumnos durante la sesión.

El director del festival, Ángel Rueda, con los alumnos durante la sesión. / Casteleiro

Las proyecciones educativas del festival (S)8 regresaron este jueves con la primera de las cuatro sesiones que se celebrarán en la Domus. Las siguientes serán los días 14, 20 y 28 de mayo. Por la actividad pasarán 400 escolares de centros públicos de A Coruña, y se incorpora uno de Carballo. Los alumnos del CEIP José Cornide Saavedra y del CEIP Ramón de la Sagra pudieron descubrir la A Coruña de sus abuelos en las cintas proyectadas.

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