Denuncian destrozos en el invernadero del colegio Víctor López Seoane en A Coruña: "Levamos así todo o curso"

El invernadero del colegio Víctor López Seoane, en Monte Alto, tiene un enemigo. Cada lunes, cuando las educadoras entran al huerto, se encuentran una nueva sorpresa, pero nada agradable. Hay agujeros en la estructura, verduras aplastadas y herramientas rotas. Aseguran que lleva tiempo pasando, pero la situación se ha ido agravando. "Levamos así todo o curso, pero os destrozos foron aumentando. O último día foi demasiado", cuenta Coqué Saavedra, que se encarga de este espacio junto a su compañera Susana.

Recuerda que el proyecto "naceu no 2019" y nunca se habían encontrado con tal panorama. "O plástico do invernadoiro está cheo de buratos. As leitugas que estaban preparadas para repartir para que os alumnos as levaran para casa están todas arrincadas. Tamén hai cebolas esmagadas", relata.

Destrozos en el huerto / LOC

Todo ello se ha puesto en conocimiento de la dirección del centro pero, además, la Asociación de madres y padres de alumnos del centro ha interpuesto una denuncia ante la Policía Local. "Fixemos asembleas para avaliar que medidas tomar e os alumnos estaban dispostos a facer unha manifestación", desvela Saavedra.

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Creen que estos destrozos se producen los fines de semana, cuando grupos de jóvenes acceden al centro. Por eso también se pidió que se cambien las vallas, lo que evitaría la entrada de intrusos. "Tamén nos atopamos cabichas nunha zona onde gardamos palla. É un perigo. Deixan todo tirado", protesta la educadora, enfadada también porque están destrozando el trabajo de muchos niños y niñas. "Tiñamos pluviómetros para medir a auga da chuvia e comparar os meses de todo o ano, pero xa están rotos. É unha mágoa", concluye.