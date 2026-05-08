Desbloqueo del Parque del Agra: veinte años de tropiezos de un proyecto que aún tardará en ejecutarse

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno local y el BNG para modificar el plan general en la zona del Parque del Agra, que debe consumarse en el pleno que se celebrará el próximo jueves, dará vía libre a un desarrollo urbano pendiente desde hace más de veinte años, pero que aún tardará en ponerse en marcha debido a los trámites urbanísticos que deben realizarse. Sí se puede construir ya en los terrenos de Dricar de Inversiones (Juan Carlos Rodríguez Cebrián), separados del resto del polígono sin desarrollar por orden judicial. Así queda proyectada la zona, con vivienda, espacios libres y un parking, después del pacto.

Edificabilidad

Los metros cuadrados edificables según el cambio urbanístico previsto por el Concello en 2020, que fue rechazado, eran 39.335, lo que hacía posible levantar casi 400 viviendas, sumando el polígono Parque del Agra a los terrenos de Dricar, que tuvieron que ser excluidos del mismo por orden judicial. Cuando este asunto se llevó el mes pasado a pleno, en el que no llegó a votarse, la reducción fue de 131,35 metros cuadrados, por lo que el número de pisos descendía solo de forma simbólica. La negativa de la asociación de vecinos Agra do Orzán, que llegó a manifestarse en contra, y del BNG, hizo que el Gobierno local abriese una negociación. Este miércoles el Concello anunció una rebaja de 2.222 metros cuadrados edificables, lo que supondrá veinte pisos menos que corresponden a un edificio proyectado en la calle Pascual Veiga. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, destacaba este jueves que en el polígono serán 200 pisos, de los que el 40% serán protegidos. A esto hay que añadir el solar de Cebrián, donde se pueden levantar 135 más y las viviendas en el Camino del Pinar, que también saldrá de esta actuación.

Convenio

Una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 obligó al Concello a segregar del polígono 3.163 metros cuadrados propiedad de Rodríguez Cebrián por ser suelo urbano consolidado, esto, dentro de la trama urbana, con servicios y listo para construir, no como el resto. La ejecución de ese fallo judicial, a través del cambio en el plan general, se demora ya diez años, por lo que el empresario ha reclamado de forma reiterada que se cumpla. Para hacerlo posible, el Gobierno local firmó con él un convenio en 2024: permite que pueda construir 135 pisos en la antigua finca de las Adoratrices a cambio de ceder 3.500 metros cuadrados para zonas verdes o para que el Concello ejecutase un parking soterrado. Lage confirmó este jueves que el Ayuntamiento impulsará este aparcamiento, con 350 plazas.

Espacios libres y verdes

La que puede ser configuración definitiva del polígono establece, según detalló Lage, que el 83% de su superficie se dedicará a viales, espacios libres y zonas verdes, ya que el suelo destinado a edificaciones solo ocupará 4.000 metros cuadrados. El portavoz municipal incidió de forma especial en este aspecto después de que la asociación Agra do Orzán se opusiese a cualquier tipo de construcción ante la elevada densidad que soporta el barrio.

Trámites pendientes

El comienzo de las obras en el Parque del Agra aún está lejano, puesto que los propietarios de los terrenos todavía deben elaborar el proyecto de compensación para repartirse la edificabilidad a la que tienen derecho y los gastos que deben abonar para la urbanización de la zona. Posteriormente tendrán que redactar un proyecto para urbanizar el suelo y luego podrán comenzar a construir una vez que reciban las licencias municipales. Al quedar fuera del polígono, Rodríguez Cebrián podrá edificar en sus parcelas eludiendo los dos primeros trámites.