Detenido 'in fraganti' en A Coruña por robar una joya con el método del tirón
La Policía Nacional detuvo al individuo tras sorprenderlo vigilando y siguiendo a mujeres de edad avanzada por varias calles
Un hombre fue detenido el pasado miércoles en A Coruña por un robo con violencia efectuado por el método del tirón tras ser sorprendido ‘in fraganti’ por la Policía Nacional. El suceso ocurrió a las 20.00 horas en la zona de Cuatro Caminos cuando agentes del Grupo Operativo de Prevención de la delincuencia de la Policía Nacional localizaron a un individuo en “actitud extraña”, mientras vigilaba y seguía a mujeres de edad avanzada, con intención de efectuar un posible robo, según indican en el informe policial.
Los agentes decidieron seguirlo a través de varias calles en las que el individuo cambiaba de dirección para perseguir a mujeres que caminaban solas por la vía pública, según relatan los agentes.
Fue en la calle Ramón Cabanillas cuando el hombre se dirigió hacia una mujer que portaba una cadena al cuello y, con un movimiento rápido, tiró de la joya y salió corriendo con ella en la mano.
Los agentes lo persiguieron hasta interceptarlo en la calle Sofía Casanova, donde fue detenido por un robo con violencia.
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