El festival Noroeste Estrella Galicia desvela más artistas de su cartel: Dorian, Bala, Sés y Fantastic Negrito se suman a Echo and The Bunnymen

La cita musical más destacada del verano coruñés ya tiene fecha y algunos nombres en su cartel. El festival Noroeste Estrella Galicia se celebrará del miércoles 5 al sábado 8 de agosto en siete escenarios de la ciudad, según han anunciado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, este viernes. LA OPINIÓN avanzaba hace unos días que el primer cabeza de cartel serían los británicos Echo & The Bunnymen, referentes del post-punk de la década de los noventa, que se sumaban a los norteamericanos Frankie and The Witch, quienes anunciaron la cita en sus redes sociales. Dorian, Bala, Sés y Fantastic Negrito son algunos de los nuevos nombres destacados en el cartel que se han anunciado en la presentación de esta mañana.

Aunque el cartel no está cerrado todavía, ya hay casi una veintena de bandas confirmadas que actuarán en la próxima edición del Noroeste Estrella Galicia: Ruxe, Ruxe; Agoraphobia; Ana Lúa Caiano; Anna Andreu; Bongeziwe Mabandla; Catuxa Salom; Greasy Belly; La Perra Blanco; Mari Froers; MFC Chicken; Moura y Pamela Rodríguez han asegurado su presencia en uno de los siete escenarios en los que se repartirán los conciertos del Noroeste Estrella Galicia este 2026.

Los conciertos llegarán a la playa de Riazor -escenario principal- pero también a María Pita, Azcárraga, campo da Leña, castillo de San Antón, parque de Santa Margarita y O Portiño.

La presentación se celebró en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde fue el primer Nororeste, que suma 40 años de vida y 39 ediciones. Rey ha recordado que el certamen tiene "una variedad de estilos, de jazz al post punk y rock o metal" para poder llegar "a todos los públicos". Además de contar con "grandes artistas del panorama nacional e internacional", tiene el "toque local" con bandas gallegas.

La alcaldesa insistió en que este es solo un "avance" del cartel, y que más adelante se anunciarán el resto de nombres. "La comunicación de los festivales gratuitos es diferente. No se nos permite anunciar las actuaciones con excesivo margen", justificó.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, recordó que esta es "la tercera vez" que la Xunta colabora en la celebración de un festival que "atrae a muchos visitantes" a la ciudad y que convierte a A Coruña en agosto "en un lugar de referencia de la música".

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"Tiene un grandísimo nivel", señaló el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, quien opinó que "merece la pena acercarse a A Coruña para gozar" del Noroeste. Para Estrella Galicia, otro de los patrocinadores, la clave está en la "diferenciación y origen" de este festival, según las palabras de Víctor Mantiñán.