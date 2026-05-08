¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 8 de mayo

Rock y folk en la sala Mardi Gras

Concierto de una banda clásica de la ciudad: Colorado. Continúan demostrando su pasión por el rock americano, con temas propios y versiones. Abrirán la noche Varaderos Chas.

22.00 horas. Sala Mardi Gras (travesía Torre, 8)

Charla de cine sobre Jocelyne Saab

Dentro del ciclo Outras Historias do Cinema, el crítico y programador cinematográfico Martin Pawley hablará sobre Jocelyne Saab. La entrada es libre, pero se requiere inscripción previa.

19.30 horas. Asociación Alexandre Bóveda (San Andrés, 36, 1º)

Exposición de Óscar Cabana y Miguel Sánchez

Casá es la muestra efímera del pintor Óscar Cabana y el experto en materiales Miguel Sánchez, que se inaugura en el espacio Vavava Haus. El domingo harán una visita guiada con sesión vermú.

19.00 horas. Vavava Haus (travesía Zapateira, 2)

Fiestas en el Barrio de las Flores

Fin de semana de música y juegos en el Barrio de las Flores. Cañita Brava dará hoy el pregón. Después se celebra el festival Urban Bloom.

19.30 horas. Plaza central del Barrio de las Flores

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia

La agrupación musical actuará este viernes bajo la dirección de Karl-Heinz Steffens. Hay piezas de Wolfgang Amadeus Mozart y Robert Schumann en el repertorio. Quedan entradas disponibles en la web de Ataquilla.

20.00 horas. Palacio de la Ópera (glorieta de América)

Tarde de danza con la obra ‘Orgía’

Pieza de danza contemporánea sobre la mirada hiperpersexualizada del tiempo presente y explora formas de revelar la belleza a través del placer de los cuerpos en movimiento. Forma parte del CoruFest.

20.30 horas. Teatro Rosalía (calle Riego de Agua, 37)

Encuentro de Música Coral en Fonseca

Actuaciones del Coro Vocalisse, Coro Ludus Tonalis y Coro Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Es el XXIX Encuentro de Música Coral. La entrada a este evento es gratuita.

20.30 horas. Centro Fonseca (calle Fonseca, 8)

Merendas con contos para los más pequeños

Cuentacuentos dirigido a familias con niños y niñas de 3 a 7 años en el que los Ratos de Lonxedetodo, unos simpáticos ratoncitos y ratoncitas que visitarán la biblioteca para hablar de libros y música.

18.00 horas. Biblioteca Os Rosales_(plaza Elíptica, 1)

Directo de Indiegentes en la sala Garufa

La banda Indiegentes presenta su repertorio de versiones de indie rock nacional. El precio en taquilla es de 15 euros.

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22.30 horas. Sala Garufa (calle Riazor, número 5)