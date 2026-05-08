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José Manuel Otero Lastres presenta su nuevo libro en el Real Club Náutico

Imagen de la presentación del libro.

Imagen de la presentación del libro. / LOC

RAC

El Real Club Náutico acogió en la tarde-noche del jueves la presentación del libro La vida como préstamo. Esta obra es una recopilación de artículos publicados por el jurista y escritor José Manuel Otero Lastres (Cee, 1947) en el diario ABC. El libro está editado por Ézaro Ediciones. En el acto participaron Ana Díaz, responsable de la editorial; Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña; Chema Paz Gago, catedrático de Literatura Comparada, y el propio autor.

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