Marineda City añade seis nuevas marcas de moda y complementos a su oferta comercial

El centro comercial más grande de Galicia, Marineda City, continúa anunciando novedades tras la ampliación del recinto en la zona que antiguamente ocupaba El Corte Inglés desde la inauguración del complejo. Tras las cuatro nuevas incorporaciones desveladas la pasada semana, este viernes ha informado que seis nuevas marcas se incorporan a la oferta comercial.

En esta ocasión son Brownie, Blue Banana, Miramira, Swarovski, Columbia y New Era las empresas que se incorporan al complejo en busca de su consolidación como lugar de culto del shopping en A Coruña.

Nuevas aperturas

De las nuevas tiendas que se pueden visitar en Marineda, Blue Banana ya está abierta en la planta 1, frente a H&M. Es una marca española con una identidad muy ligada a la exploración, viajes y naturaleza y ofrece una colección destinada a hombre, mujer y niños. Además, organizará el próximo sábado 16 de mayo una fiesta de inauguración en la que anuncian "muchas sorpresas".

En próximos días también se sumará Miramira (en la planta 1 junto a Skechers) con oferta de joyería y bisutería de tendencia. También en ese ámbito próximamente abrirá Swarovski un nuevo espacio en la planta baja, donde se situará entre Tea Shop y Belros.

Orientada hacia la moda joven llegará en las próximas semanas la firma española de moda joven Brownie, que abrirá en la planta 1.

Primera vez en Galicia

Además, tal y como anuncia en una nota de prensa la propietaria del recinto, dos nuevas firmas vinculadas a la moda deportiva y urbana llegarán próximamente por primera vez a Galicia. Serán Columbia Sportswear, firma estadounidense de equipamiento deportivo. y New Era, empresa especializada en gorras y moda streetwear. Ambas estarán en la primera planta del centro comercial.

"Con estas nuevas aperturas, Marineda City da un nuevo paso en la renovación y ampliación de su oferta, apostando por marcas de prestigio y propuestas diferenciales que conectan con las tendencias actuales de consumo", enfatizan en el comunicado.