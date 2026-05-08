El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: "Aquí la freidora nunca está parada"

Resulta imposible caminar por la calle Galera y no tropezarse, antes o después, con el olor de los calamares de Sonia Díaz. "Sacamos muchísimos pedidos al día. Cada mesa, si no lleva una ración, lleva al menos media", cuenta la propietaria de uno de los locales más emblemáticos del centro.

En él lleva más de 30 años preparando con tino el que se ha convertido en su plato estrella. Empezó a hacerlos su madre en 1994 y ahora es ella quien controla el chisporroteo del rebozado en el aceite, vigilando que el sabor siga estando a la altura de lo que espera el público más fiel de El Serrano.

El truco, dice, es freírlos "a una temperatura adecuada", cuidar que no se empapen mucho y que el calamar "siempre esté fresco". Algo que no es difícil en la cocina de este mesón coruñés, en el que la popularidad de la receta reduce a minutos el tiempo entre el preparado y el banquete.

Por algo la clientela le ha concedido el título de ser los mejores calamares de A Coruña. "Eso dicen, y eso que el primer año no tenían éxito. Pero luego fueron de maravilla y, ahora, la freidora aquí nunca está parada".

Mesón El Serrano, una empresa familiar volcada en el sabor gallego

Si algo comparten los calamares más famosos de A Coruña con el resto de recetas de El Serrano, eso es la calidad del producto. Así lo cuenta Díaz, que ha ido transformando lo que comenzó como un local de tostas y tapas en un restaurante enfocado en la gastronomía gallega.

Su pulpo, sus platos de cuchara y sus cada vez más populares albóndigas de ternera cachena compiten en el menú ante la mirada indecisa de los comensales. "Trabajamos con agricultores de proximidad y tratamos de elaborarlo todo nosotros. También intento ir metiendo cosas nuevas, porque tenemos clientes habituales", explica.

Entre sus últimas apuestas, está el flan de vainilla "con huevos de Mos", una picaña de cordero lechal y un pastel de queso gallego "que funciona muy bien" entre los coruñeses. Ella misma es la que diseña cuidadosamente cada punto de la carta, eligiendo el producto y supervisando los fogones, entre los que, dice, siempre recuerda haber estado.

Ya de niña veía a su madre y a su abuela con el delantal bien firme en la cintura y alguna nueva receta cociéndose en el horno. "Creo que fue de crecer en ese ambiente. Empecé con la repostería y luego le fui dando a otras cosas", cuenta la hostelera, que no dudó en unirse desde el principio a la empresa que sus padres comenzaron en el número 21. "Ahora estamos mi marido, mi hermano Pablo y yo, pero seguimos con la misma ilusión que entonces".

Para ella, de hecho, cada día aún es "como el primero", como ese viernes a las siete de la tarde en el que inauguraron lo que todavía se autodenominaba como jamonería. Aquella fue una tarde de nervios y de "tantear" los gustos de la urbe, que, hace 30 años, apenas tenía opciones en esta arteria de A Coruña.

Díaz aún recuerda lo desangelada que estaba la calle en la que decidieron abrir el negocio, que "ahora es la milla de oro de la hostelería". Por eso no se marcharon demasiado lejos cuando llegó el momento de meter los platos en cajas y trasladarse a su local soñado a unos metros.

En 2020, con la pandemia ya mordisqueando los titulares de los informativos, se cambiaron al número 42, donde montaron lo que la cocinera ideó como "un homenaje a A Coruña". "Lo abrimos el 16 de enero, la fecha en la que nació nuestra hija, y es uno de mis recuerdos más especiales. Tenía su mural, la decoración que yo quería y una cocina grande, cuando antes solo teníamos un rincón", dice.

El entusiasmo aún se le desborda por la garganta mientras habla de ese nuevo espacio, al que continúan acudiendo los clientes de siempre "con sus hijos y sus nietos". Muchos de ellos le siguen dedicando palabras de cariño cuando sale a la sala, pero, para ella, el mayor halago es otro: "El mejor cumplido es que vuelvan".