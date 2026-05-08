Natalia Moreno, en A Coruña: "Algo ha hecho bien mi abuela, que no sabía escribir, para que yo escriba novelas"

Ha pasado del cine a la literatura. ¿Cambia una por otra o puede con todo?

No lo voy a cambiar. Vengo de la escritura de guion y, sobre todo, de la dirección de cine. A mí me encanta narrar también con luz, con imagen y con actores. Me gusta muchísimo. Pero sí que es cierto que había llegado un momento en el que había estado trabajando mucho rato en la televisión y necesitaba volver a mi voz. En la televisión hay muchas voces. Se compone de equipos muy grandes, de muchos cargos: está el productor, está el canal, está el público… Y necesité volver un poco a mi voz. Así que sentí que en este momento lo que más me apetecía era investigar en la novela. Ahí me metí y ahora, claro, ya me he enamorado. Pretendo moverme entre mis proyectos de cine y mis proyectos literarios. Y si Dios quiere, combinarlos.

¿Lo ha hecho por usted?

Sí. Esta historia nace desde un sitio muy personal. Es cierto que no es mi biografía, pero está llena de mí, de mi tierra, de mis sabores. Luego uno tiene que dar el salto a la literatura para que sea interesante, para que los arcos de personaje sean más atractivos, para que la historia sea más poderosa y cuente también todas las creencias que tú tienes sobre algún tema. A mí me apetecía mucho investigar sobre la crisis de una mujer de los cuarenta y tantos a los cincuenta, y cómo repercute o cómo está vinculada a la infancia que esa mujer ha tenido. Fue una investigación propia. Yo nunca pensé que iba a editar. Nadie me había encargado un libro. Lo hice como una necesidad expresiva absoluta.

¿Tenía claro que iba a hablar de esas historias de mujeres de las que nadie habla?

Sin dudarlo. Me apetecía mucho, sobre todo en este momento histórico en el que creo que las mujeres estamos, por fin, empezando a ocupar sitios donde nuestros altavoces empiezan a ser escuchados. Me apetecía hablar también de esa palabra que tanto gastamos a veces, que es empoderamiento. Y me apetecía contar que muchas mujeres vienen desde hace tiempo empoderándose desde sus sitios, desde donde han podido. Creo que algo han hecho bien para que ahora nosotras estemos aquí. Algo ha hecho bien mi abuela, que no sabía escribir, para que yo escriba novelas. Creo que ellas han sido unas grandes poderosas, sustentando a sus familias, ayudándolas desde donde han podido, peleándose con la vida. Y a mí me apetecía mucho contarlas y narrarlas.

Aparece esa niña que adopta el nombre de Madonna para alejarse de la realidad. ¿Cuántas lectoras se verán reflejadas en eso?

Sí. Yo fui una niña de los 90 y recuerdo perfectamente el impacto que me generaba ver a Madonna. No tenía ninguna mujer alrededor mío que se pareciera absolutamente en nada a esa mujer que yo veía en la MTV. Pensaba: “Wow, qué tía, qué libertad maneja, qué jefa”. Además, creo que es un icono más allá de esa época. Yo quería escribir una novela sobre cómo alguien se reinventa, cómo recupera las ganas de estar, cómo recupera los deseos que dejó atrás. Y Madonna me parecía que era una buena brújula.

Luego también está esa mujer adulta que vive una crisis que no es ajena a nadie hoy en día.

A mí me parece que la crisis de cada uno se despliega de la manera que puede. Pero sí, creo que no es ajena. Además, creo que a la mitad de la vida, por decirlo así, en los cuarenta y tantos o cincuenta, uno se hace muchas preguntas: dónde quería estar, dónde había soñado estar, qué ha dejado atrás… Ni qué decir si además hay una maternidad, donde el tiempo te pasa por encima de la cabeza. Yo quería hablar de esto también.

¿Esas preguntas que una se hace aumentan en estos tiempos de redes sociales y de ver en la pantalla otras vidas que parecen idílicas?

Sí, claro. Vivimos en la era de la hiperconexión. También creo que hay que mirar amplio, porque si miramos el mundo también hay lugares donde se está sufriendo terriblemente y donde hay realidades imposibles. A mí me ha dado por hablar de la crisis de una mujer de esta edad, pero no dejo de reconocer que esta investigación y esta mirada son desde un punto de vista absoluto de privilegio. La semana pasada estuve en el Sáhara, en los campamentos de refugiados, y ahí se pueden escribir cinco trilogías. O sea, que dentro de todo yo hablo de una crisis, pero es una crisis bien sostenible.

Ahora que está de gira, ¿le dicen mucho que es una novela de verdad, que uno se encuentra la vida misma?

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Sí, es algo que se repite. Me dicen que hay una voz muy verdadera. También que se ponen asuntos sobre la mesa y se nombran de una manera que parece que no es la habitual, como con claridad. Creo que se refieren más al personaje adulto. Es una mujer que no está pretendiendo quedar bien con nadie. Si se quiere quejar, se queja. Si hay días en los que no se quiere lo suficiente, en esta especie de moda de “quiérete todo el rato”, ella también lo dice. Y, a la vez, es una amorosa. A mí me parece que eso sí lo tiene la novela: que está viva, que es honesta y que es muy sensorial también. Tiene toda la parte del campo, donde me he permitido ser más lírica.