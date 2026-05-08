"Non queremos que constrúan", afirma la asociación de vecinos del Agra

"Non é verdade", afirma Flor Candeiro, presidenta la asociación de vecinos del Agra do Orzán, sobre el respaldo de este colectivo a la reducción de edificabilidad prevista en la modificación del plan general para hacer posible el polígono Parque del Agra. El Gobierno local informó este miércoles que había pactado ese cambio con el BNG y los vecinos, pero, al menos respecto a esta entidad vecinal, Candeiro asegura: "A nosa opinión segue sendo a mesma. Non queremos que constrúan"

A pesar de que con la nueva propuesta desaparecerá uno de los dos edificios previstos junto al parque del Observatorio recientemente abierto, la dirigente vecinal rechaza que permanezca el otro porque el barrio está poblado por 30.000 personas, de las que "a maioría son xente maior e o máis cómodo de parque que lle queda é iso".

Candeiro reconoce que la asociación se reunió con representantes municipales, pero que sus dirigentes mantuvieron su negativa al proyecto y que solo aceptarían "a construción por Almirante Mourelle, tapando as medianeiras dos edificios existentes, pero non outros catro edificios que poñen na rúa Canceliña e un pouco máis adiante, antes de chegar ao Observatorio".

Añade que de las 400 viviendas que se construirán en la zona, de las que 200 estarán dentro del polígono Parque del Agra, tan solo se eliminan 20 con este cambio y que este viernes la asociación mantendrá una reunión con el grupo municipal del BNG, que ya anunció su apoyo a la modificación urbanística que permitirá este proyecto.

"El esfuerzo que se hace es notable"

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, declaró este jueves que entiende “la aspiración vecinal de que el 100% fuera espacio público”, aunque advirtió que esa medida obligaría al Concello a indemnizar a los propietarios del suelo.

Destacó que con el cambio acordado el 83% del suelo del polígono será espacio público entre viales, zonas verdes y espacios libres.“Es mejor el 83% de algo que el 100% de nada”, dijo el portavoz socialista, que añadió sobre el pacto que “no dando satisfacción plena, el esfuerzo que se hace es notable”.

La reducción de edificabilidad supondrá la eliminación de un edificio proyectado en la calle Pascual Veiga que debía tapar las traseras de los inmuebles existentes, por lo que ahora se cubrirán con vegetación y murales, según explicó Lage, quien aseguró que este recorte “no afectará a la viabilidad económica del proyecto”.

El BNG señaló por su parte que su apoyo a este cambio del plan general tuvo como condición “la reducción de la edificabilidad y el aumento de las zonas verdes”. “Gracias al BNG, el leira park que presentó Inés Rey va a ser un parque de verdad para el barrio del Agra”, manifestó la candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, quien añadió que la rebaja de edificabilidad “se consigue sin derivar ni un solo euro público para compensar a los propietarios”.

Los nacionalistas anunciaron que aprobarán en el pleno del próximo jueves la modificación del plan general que incluye este proyecto, pero con la exigencia de un plan específico que resuelva los problemas del Agra do Orzán, como la limpieza viaria, el transporte público y la accesibilidad.