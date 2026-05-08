A Coruña
Nueva fase en la obra de remodelación de los Cantones, ahora entre Santa Catalina y la calle de la Estrella
Serán a partir del próximo lunes 11 de mayo
Las obras de remodelación de los Cantones ya enfilan una nueva fase de actuaciones que comenzará el próximo lunes 11 focalizada en la calle Santa Catalina y su entorno.
Estas obras, que según una nota de prensa difundida por el Concello, "avanzan a buen ritmo". La alcaldesa, Inés Rey, indicó que los trabajos ahora son necesarios "para completar la pavimentación de Santa Catalina entre Durán Loriga y los Cantones". Estas tareas son fundamentales para reconfigurar este tramo, que pasará a ser totalmente peatonal, para darle continuidad a un recorrido natural a pie desde la plaza de Mina hasta la calle Real.
La previsión de la dirección de obra de los Cantones es que desde el lunes 11 se corte el tráfico en el acceso a la calle de la Estrella hasta el martes 26 de mayo.
De todas maneras, se mantendrá en todo momento el acceso peatonal, así como la zona de paso de servicios de carga y descarga de los establecimientos hosteleros y la entrada a los garajes, para lo que se habilitará un acceso provisional desde San Andrés a través de la calle Mantelería.
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