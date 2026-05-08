Una olla al fuego provoca un pequeño incendio en un bajo del Orzán

Un pequeño incendio en un bajo del barrio del Orzán declarado en la mañana de este viernes ha obligado a cortar esta vía a la circulación durante quince minutos. La Policía Local recibió el aviso a las 07.55 horas y, para facilitar las labores de extinción, cerró un tramo de la calle Orzán, a la altura del número 7 donde se ubica la vivienda afectada, para desviarlo por la calle San Roque entre las 08.00 y las 08.15 horas. Según explican desde la sala de pantallas de la Policía Local y tal y como figura en el parte de bomberos, el incendio se originó por una olla al fuego que no causó daños de gravedad ni heridos, más allá del humo provocado. Tampoco fue necesario desalojar el edificio.