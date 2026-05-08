El primer MIR de Urgencias de Galicia hará la especialidad en el Chuac de A Coruña

El primer residente (MIR) de Medicina de Urgencias y Emergencias de Galicia hará la especialidad en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Hace apenas una hora, en la quinta jornada de la elección MIR, se ha adjudicada la plaza reservada para la recién estrenada especialidad en el área sanitaria de A Coruña y Cee, tal y como se recoge en la página web del Ministerio de Sanidad, donde puede seguirse en directo la designación de plazas, no solo de MIR, sino de todas las titulaciones que dan acceso a la formación sanitaria especializada (Enfermería, Psicología, Biología, Química, Farmacia...).

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Plazas

La demarcación sanitaria coruñesa oferta, en esta ocasión, un total de 132 plazas de formación sanitaria especializada, de las cuales 105 se destinan a médicos residentes. El resto se reservan para graduados en Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Biología (BIR) y Farmacia (FIR). Hasta el momento, se han cubierto 36 de esas plazas MIR, el 34% del total.