Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A Coruña por la eólica marinaEl desbloqueo del parque del AgraFin de la huelga de sanitariosInterrumpida la circulación ferroviaria entre A Coruña y VigoOposiciones en GaliciaLos mejores calamares de A CoruñaLa previa del Cádiz - DeportivoLuckia inaugura nueva sede en A CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027
instagramlinkedin

Sanidad

El primer MIR de Urgencias de Galicia hará la especialidad en el Chuac de A Coruña

El área sanitaria coruñesa ha cubierto, hasta ahora, el 34% de las 105 plazas que oferta para médicos internos residentes

Una ambulancia, en la entrada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña.

Una ambulancia, en la entrada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña. / Casteleiro

María de la Huerta

A Coruña

El primer residente (MIR) de Medicina de Urgencias y Emergencias de Galicia hará la especialidad en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Hace apenas una hora, en la quinta jornada de la elección MIR, se ha adjudicada la plaza reservada para la recién estrenada especialidad en el área sanitaria de A Coruña y Cee, tal y como se recoge en la página web del Ministerio de Sanidad, donde puede seguirse en directo la designación de plazas, no solo de MIR, sino de todas las titulaciones que dan acceso a la formación sanitaria especializada (Enfermería, Psicología, Biología, Química, Farmacia...).

Noticias relacionadas

Plazas

La demarcación sanitaria coruñesa oferta, en esta ocasión, un total de 132 plazas de formación sanitaria especializada, de las cuales 105 se destinan a médicos residentes. El resto se reservan para graduados en Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Biología (BIR) y Farmacia (FIR). Hasta el momento, se han cubierto 36 de esas plazas MIR, el 34% del total.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
  2. Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
  3. El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
  4. El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
  5. Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
  6. Iago Cagiao baja la persiana de El Rincón de Alba tras una década en A Coruña y prepara su salto a Betanzos: 'Quería un final bonito
  7. Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña
  8. Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas

El primer MIR de Urgencias de Galicia hará la especialidad en el Chuac de A Coruña

El primer MIR de Urgencias de Galicia hará la especialidad en el Chuac de A Coruña

Choque en las negociaciones del convenio de hostelería de A Coruña: los sindicatos amenazan con movilizaciones y la patronal pide combatir el absentismo

Choque en las negociaciones del convenio de hostelería de A Coruña: los sindicatos amenazan con movilizaciones y la patronal pide combatir el absentismo

Los drones del futuro vuelan fuera de las aulas de A Coruña en la Liga Maker Drone: "Fue la mejor experiencia de mi vida"

El festival Noroeste Estrella Galicia desvela más artistas de su cartel: Dorian, Bala, Sés y Fantastic Negrito se suman a Echo and The Bunnymen

El festival Noroeste Estrella Galicia desvela más artistas de su cartel: Dorian, Bala, Sés y Fantastic Negrito se suman a Echo and The Bunnymen

¿Quién es quién en las primeras confirmaciones del Festival Noroeste de A Coruña?

¿Quién es quién en las primeras confirmaciones del Festival Noroeste de A Coruña?

El susto del bailarín Poty Castillo en un vuelo de A Coruña a Madrid al ver una aparente «ñapa» junto al motor

El susto del bailarín Poty Castillo en un vuelo de A Coruña a Madrid al ver una aparente «ñapa» junto al motor

Nueva fase en la obra de remodelación de los Cantones, ahora entre Santa Catalina y la calle de la Estrella

Nueva fase en la obra de remodelación de los Cantones, ahora entre Santa Catalina y la calle de la Estrella

Marineda City añade seis nuevas marcas de moda y complementos a su oferta comercial

Marineda City añade seis nuevas marcas de moda y complementos a su oferta comercial
Tracking Pixel Contents