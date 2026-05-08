¿Quién es quién en las primeras confirmaciones del Festival Noroeste de A Coruña?

La cita musical más destacada del verano coruñés ya tiene fecha y algunos nombres en su cartel. El festival Noroeste Estrella Galicia se celebrará del miércoles 5 al sábado 8 de agosto en siete escenarios de la ciudad, según han anunciado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, este viernes. LA OPINIÓN avanzaba hace unos días que el primer cabeza de cartel serían los británicos Echo & The Bunnymen, referentes del post-punk de la década de los noventa, que se sumaban a los norteamericanos Frankie and The Witch, quienes anunciaron la cita en sus redes sociales. Dorian, Bala, Sés y Fantastic Negrito son algunos de los nuevos nombres destacados en el cartel que se han anunciado en la presentación de esta mañana.

¿Quién es quién? Así define la organización del Festival Noroeste a cada grupo y artista:

Agoraphobia

Agoraphobia es una banda gallega de rock alternativo formada en Boiro. Su sonido mezcla elementos de grunge, garage rock y punk, con una identidad potente marcada por la energía y la intensidad en sus directos. A lo largo de su trayectoria, han publicado varios EP y discos como Incoming Noise o el más reciente Kamikaze, consolidándose como una de las referencias más destacadas del rock independiente gallego y estatal.

Ana Lúa Caiano

Ana Lúa Caiano es una artista portuguesa que combina la música tradicional de su país con electrónica, hip hop y experimentación sonora. Actúa como “one-woman band”, utilizando loops, sintetizadores y percusión para construir paisajes musicales complejos. Su trabajo explora la relación entre tradición y modernidad, destacando especialmente con el disco Vou Ficar Neste Quadrado (2024), que la situó como una de las creadoras más innovadoras de la escena portuguesa.

Anna Andreu

Anna Andreu es una cantante y compositora catalana con un estilo entre el folk, el indie y la canción de autora. Sus canciones se caracterizan por la sencillez instrumental y una fuerte carga lírica. Con su trabajo ha conseguido reconocimiento por su sensibilidad artística y por su capacidad para crear relatos íntimos y poéticos.

Bala

Bala es un dúo coruñés formado por guitarra/voz y batería/voz, nacido en 2013. Su música mezcla grunge, stoner, hardcore y punk con un sonido contundente y minimalista. Con el paso del tiempo se han convertido en una de las bandas más potentes del rock alternativo estatal, destacando por su presencia en festivales y por sus directos intensos.

El dúo Bala / Leo López

Bongeziwe Mabandla

Bongeziwe Mabandla es un cantante y compositor sudafricano que destaca dentro del folk contemporáneo africano. Su música combina folk, electrónica y elementos de la tradición xhosa. Su estilo íntimo y emocional, centrado en la voz, lo ha llevado a alcanzar reconocimiento internacional y a convertirse en una figura relevante de la nueva música africana.

Catuxa Salom

Catuxa Salom es una artista gallega que fusiona pop alternativo, electrónica y música de raíz. Su propuesta incorpora una estética contemporánea que revisa la tradición desde una perspectiva actual. Forma parte de la nueva generación de creadoras que están renovando el panorama musical en Galicia.

Dorian

Dorian es una banda de Barcelona formada en 2004 que mezcla indie pop, electrónica y new wave. Destacan por sus melodías pegadizas y letras con carga emocional y social. A lo largo de su carrera se han convertido en una referencia del indie español, con gran presencia también en América Latina.

Marc Gili, Belly Hernández, Lisandro Montes y Bart Sanz son Dorian. / Abel Trujillo

Echo & the Bunnymen

Echo & the Bunnymen es una banda británica formada a finales de los años 70, clave en el desarrollo del post-punk y del rock alternativo. Su sonido se caracteriza por las guitarras atmosféricas y las letras introspectivas, influyendo en numerosas bandas posteriores.

Fantastic Negrito

Fantastic Negrito es el nombre artístico del músico estadounidense Xavier Amin Dphrepaulezz, cuya música mezcla blues, soul, funk y rock. Su carrera destaca por la capacidad de reinventar el blues en clave contemporánea y por la fuerte carga social y autobiográfica de sus composiciones, reconocidas con varios premios Grammy.

Frankie and the Witch Fingers

Frankie and the Witch Fingers es una banda estadounidense de garage rock y psicodelia formada en Los Ángeles. Su estilo combina energía punk, krautrock y experimentación sonora. Son conocidos por sus directos explosivos y por su presencia destacada en la escena internacional del rock psicodélico.

Greasy Belly

Greasy Belly es una banda coruñesa de garage rock con influencias del blues y de la música americana clásica. Su sonido destaca por los riffs directos y una actitud cruda y enérgica. Han ido ganando presencia en la escena underground gracias a su potente directo.

La Perra Blanco

La Perra Blanco es un proyecto liderado por la guitarrista y cantante gaditana Alba Blanco, centrado en el rock and roll de raíces. Su propuesta recupera el espíritu del rockabilly clásico con un enfoque contemporáneo, destacando por la energía y el virtuosismo en sus conciertos.

Mari Froes

Mari Froes es una cantante brasileña vinculada a la nueva música popular brasileña. Su estilo combina folk, pop y electrónica con una gran sensibilidad vocal. Su música destaca por crear atmósferas íntimas y modernas.

MFC Chicken

MFC Chicken es una banda británica de garage rock y rhythm & blues con un estilo festivo y desenfadado. Su música está pensada para el directo, con ritmos bailables y mucha energía sobre el escenario.

Moura

Moura es un proyecto coruñés que explora el folk experimental y la psicodelia desde una perspectiva contemporánea. Su música conecta con la tradición oral gallega y con los paisajes sonoros del país, creando un universo artístico propio.

Pamela Rodríguez

Pamela Rodríguez es una cantante y compositora peruana que mezcla pop, jazz, música latina y electrónica. Su obra destaca por la experimentación y por la combinación de diferentes lenguajes artísticos.

Ruxe Ruxe

Ruxe Ruxe es una banda histórica del rock gallego formada en los años 90. Su estilo mezcla rock urbano con influencias folk y letras en gallego de fuerte contenido social. Con el paso de los años se han convertido en un referente cultural dentro de la música gallega.

Sés

Sés —María Xosé Silvar— es una de las voces más importantes de la música gallega actual. Su estilo mezcla canción de autora, rock y música tradicional. Su obra está marcada por un fuerte compromiso social y político.