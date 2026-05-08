El susto del bailarín Poty Castillo en un vuelo de A Coruña a Madrid al ver una aparente «ñapa» junto al motor

Un viaje entre Galicia y Madrid acabó convertido en un buen susto para Javier Castillo, 'Poty'. El conocido bailarín y coreógrafo relató en sus redes sociales la sorpresa que se llevó durante un vuelo entre A Coruña y la capital de España, cuando una pasajera sentada a su lado le avisó de lo que estaba viendo por la ventanilla: una zona próxima a uno de los motores del avión que, según muestra el vídeo que él mismo compartió, presentaba un aspecto parcheado.

El artista explicó que iba «dormido totalmente» cuando la mujer que viajaba junto a él le llamó la atención. «Señor, ¿está viendo lo que veo yo?», le preguntó, según relató Castillo en Instagram. Su respuesta fue inmediata: «Pues no, porque iba dormido».

Archivo - Javier Castillo 'Poty' durante el estreno de 'Padre no hay más que uno 3' en los cines Callao. / EUROPA PRESS - Archivo

La pasajera insistió entonces en que mirase por la ventanilla. «Pues mire, mire por la ventanilla. Ese motor tiene arreglos que van pegados con cinta americana, por algún lado se está despegando», escribió Poty, visiblemente sorprendido por la escena.

En la grabación difundida por el coreógrafo se aprecia una zona del fuselaje o del carenado cercano al motor con un acabado irregular, como si estuviera cubierta por algún tipo de material adhesivo. La imagen provocó inquietud entre algunos pasajeros, según el propio Castillo: «No doy crédito. Los comentarios de los pasajeros no los voy a repetir».

Poty reconoció que es posible que haya quien reste importancia a lo ocurrido o lo considere un procedimiento habitual en aviación. «Seguramente alguien escribirá: “esto es normal, no pasa nada, no tiene ningún peligro”, etcétera», señaló. Sin embargo, el aspecto que presentaba la pieza no le tranquilizó. «El aspecto de “ñapa” es muy grande», añadió.

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El bailarín cerró su publicación admitiendo el sobresalto vivido a bordo: «Como no puede ser de otra manera, el susto es enorme. Ahí lo dejo».