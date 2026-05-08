Últimos retoques en la obra del tren al puerto exterior de A Coruña: terminará en junio con tráfico comercial en 2027

Tras años de trámites y obras, el tren al puerto exterior de punta Langosteira está a punto de ser una realidad. Según el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, la previsión es que la obra acabe este mes de junio para "poder hacer pruebas en julio" y otras en el mes de septiembre. Poner en marcha las vías no depende del Puerto, sino de "otras entidades que se encargan de la gestión y seguridad ferroviaria", pero los trabajos "terminarán en verano, seguro", y la previsión es que en 2027 la vía esté operativa para tráfico comercial.

El vial que se pondrá en marcha permite el acceso a la ciudad, y está previsto construir otro, más al sur, que permitiría que los trenes fuesen en dirección a Santiago, Portugal y Madrid directamente desde el puerto exterior. Todavía no tiene fecha.