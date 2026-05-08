Victoria de Rojas, jefa de Oftalmología del Hospital de A Coruña: "La técnica ha mejorado mucho y ya no se espera a no ver nada para operar cataratas"

Más de un millar de oftalmólogos participan en A Coruña en el 41º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (Secoir). Un encuentro con un programa científico «muy ambicioso, y con muchas vertientes para diferentes niveles de formación», resalta la jefa del Servicio de Oftalmología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), la doctora Victoria de Rojas, recién elegida presidenta de la Secoir, acerca de una cita estructurada en torno a las principales áreas de la especialidad y con espacio, también, para otras «de gran actualidad», como la aplicación de la inteligencia artificial (IA) o la cirugía robótica.

La cirugía de la catarata es la intervención quirúrgica más frecuente, y no solo de ojos. A nivel mundial, se hacen unos 30 millones de operaciones de este tipo cada año y, en España, entre 500.000 y 525.000"

-¿Qué es la cirugía ocular implanto-refractiva?

-Se trata de un conjunto de técnicas quirúrgicas cuyo fin es, básicamente, la corrección de la catarata [opacidad del cristalino, la lente natural del ojo, que dificulta la visión] y de defectos de graduación, aunque, últimamente, en el Congreso de la Secoir se incorporan, también, otras patologías (de cirugía corneal, de trasplantes de córnea, algo de glaucoma...). Incluye un volumen de procedimientos muy elevado, especialmente de catarata, que es la intervención quirúrgica más frecuente, y no solo de ojos. De todo. A nivel mundial, se hacen unos 30 millones de operaciones cada año y, en España, entre 500.000 y 525.000.

-¿Y en el área coruñesa?

-Unas 5.000, aproximadamente, o puede que alguna más, porque hay que sumar las que realizamos en el Chuac y las que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) deriva a centros concertados, además de las se llevan a cabo en la sanidad privada. La catarata tiene una prevalencia muy importante.

"A partir de los 50 años, la catarata afecta a un 30% de la población; entre los 60 y 70 años, a un 50%; y, en mayores de 70, la prevalencia asciende hasta el 70%. Es una patología muy frecuente. Cada vez más, por el envejecimiento de la población, aunque también se interviene antes"

-¿De qué cifras estaríamos hablando?

-A partir de los 50 años, la catarata afecta a un 30% de la población; entre los 60 y 70, a un 50%; y, en mayores de 70, la prevalencia asciende hasta el 70%. Es una patología muy frecuente. Cada vez más, por el envejecimiento de la población, aunque también se interviene antes. Hace muchos años, había más incidencia de complicaciones, pero hoy la técnica ha evolucionado enormemente, y ya no se espera a no ver nada para operarse. Entre que la gente vive más, y que cada vez operamos antes, es un procedimiento muy, muy numeroso. Ahora, además, cuando realizamos este tipo de cirugía, aparte de eliminar la opacidad, sustituimos la catarata por una lente que está medida para el ojo, lo cual nos permite tratar cualquier defecto de graduación. Este procedimiento se utiliza en pacientes con un cristalino ‘disfuncional’ que, aunque no está opaco como una catarata, ha perdido transparencia y, por tanto, calidad de enfoque. Y el otro bloque que tratamos es la cirugía refractiva en pacientes jóvenes, con cirugía láser o bien con lentes intraoculares fáquicas, que se ponen sin retirar cristalino (porque está sano, enfoca y es transparente). En el 41º Congreso de la Secoir se aborda todo esto, desde muchos puntos de vista.

-¿Cuáles?

-Desde la optimización de protocolos, el tipo de procedimientos que se hacen, las indicaciones, el manejo de casos complejos y complicaciones… Todo de una forma integral, y para diferentes rangos de formación porque, en simultáneo al congreso principal, se desarrollan unas sesiones pensadas para oftalmólogos jóvenes y residentes (MIR). De hecho, hemos apostado por integrar la formación práctica en el congreso, aprovechando las magníficas instalaciones del Centro Tecnolóxico de Formación (Inibic-Chuac). Tenemos un programa de simuladores, y vamos a realizar diez dry labs, de diferentes procedimientos, para entrenamiento con ojos biónicos. Es un congreso muy ambicioso, con participación, también, de relatores extranjeros de referencia. El presidente saliente de la Secoir, el doctor Javier Mendicute, ha hecho un gran esfuerzo, al igual que el gerente del área sanitaria, Luis Verde, a quien le estoy muy agradecida.

"La robótica necesita mucho desarrollo todavía. No obstante, en este congreso contamos con el doctor Uday Devgan, oftamólogo de California que, en 2025, llevó a cabo la primera cirugía de catarata con un robot"

-En el 41º Congreso de la Secoir se hablará, además, de IA. ¿Qué aplicaciones tiene en este campo?

-La IA tiene un potencial amplísimo. Se aplica mucho, por ejemplo, al cálculo de las lentes intraoculares, pero también a ver fondos de ojo, clasificar enfermedades, hacer screening… Hay múltiples utilidades.

-La cirugía robótica tiene cabida, también, en este encuentro.

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-La robótica necesita mucho desarrollo todavía. No obstante, en este congreso contamos con el doctor Uday Devgan, oftamólogo de California que, en 2025, llevó a cabo la primera cirugía de catarata con un robot. Es un tema que está muy en sus inicios, y que tampoco sabemos cuánto va a dar de sí, pero como queremos ser un encuentro científico con temas de vanguardia, lo hemos invitado para que nos explique qué posibilidades le ve, qué ventajas podría aportar, etc.